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2023-11-30 07:30:00
日報

織善社區｜精神健康守護者 傾聽社會隱藏心聲 同行走過高山低谷

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精神健康守護者 傾聽社會隱藏心聲 同行走過高山低谷

精神健康守護者 傾聽社會隱藏心聲 同行走過高山低谷

在香港生活，每天都會被各式各樣的聲音包圍，然而社會上有不少細微的聲音隱藏於角落中，正等待社區發現。周大福慈善基金深明心聲被聆聽、被看見及被重視的重要性，故此透過不同計劃提供各項資源，為有需要人士帶來一系列「心靈叉電」活動，重新注入希望及活力。

24小時全天候樹窿 聆聽來電者情緒需求

要聆聽市民心聲，最直接莫過於用耳朵細聽，成為治癒他們的樹窿。周大福慈善基金於2017年捐助支持利民會營運「即時通」精神健康守護同行計劃，提供全年無休、免費、24小時無間斷由真人接聽的電話支援服務

利民會「即時通」服務鼓勵了不少來電者積極面對困難。

利民會「即時通」服務鼓勵了不少來電者積極面對困難。

作為註冊社工，Horace明白精神病患者要親口承認自己生病，的確是一件不容易的事。所以服務特別講求同行，為受緒困擾者或精神復元人士提供支持，藉著聆聽令來電者不再孤單，沿路都有人依靠。

現為利民會即時通聆癒者之一的Agnes曾經獨自一人遠赴英國進修，並經歷一段情緒低落時期，令她更明白聆聽者的重要性，「我們的受眾有不少都是受情緒病困擾，例如抑鬱症、焦慮、精神分裂等。但甚少人願意踏入病患者世界。所以我作為一個曾經情緒低落的人，好希望能夠利用我的能力，踏入他們的世界，與他們面對不同挑戰。」

細聽基層家長心聲 重新燃起希望

即使受生活條件所限，但「天下父母心」，父母總是希望子女在愛與快樂的環境下成長。故此愛望基金夥拍周大福慈善基金，聆聽基層家長的心聲，並策動不同持分者協助家長以積極的思維應對生活上各種挑戰，為基層兒童建構美好童年。

李小姐是一名單親媽媽，需要獨力照顧兩名兒子。9歲的幼子患有唐氏綜合症，現就讀特殊學校，僅星期六和日回家居住。但他每次回家，都令李媽媽感到十分吃力。在飲食方面她需要為幼子先把食物攪爛至糊狀，喝水前也要先加入凝固粉增稠。出外覆診時，幼子情況難以控制，例如會忽然衝出馬路、擅自打開路邊停泊的私家車車門等。 而長子亦因缺乏家庭財政支援，加上父母離異，性格日漸變得孤僻，甚至面臨情緒問題。

單親雙非媽媽李女士(左) 幼子患有唐氏綜合症，在經濟和能力上難以一人面對。

單親雙非媽媽李女士(左) 幼子患有唐氏綜合症，在經濟和能力上難以一人面對。

李媽媽自己獨力照顧兩名兒子而無法工作，令她生活百上加斤。幸得參加由周大福慈善基金及愛望基金舉辦「正向家庭教育」巡禮，學習正向育兒技巧和心理健康知識，改善親子關係。

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周大福慈善基金主席鄭家成先生(右)及愛望基金創始人鄭志剛博士(左)早前出席，「深水埗正向家庭教育」巡禮，實地了解家庭實際需要，勉勵家長扶持下一代。

周大福慈善基金主席鄭家成先生(右)及愛望基金創始人鄭志剛博士(左)早前出席「深水埗正向家庭教育」巡禮，實地了解家庭實際需要，勉勵家長扶持下一代。

資助合資格人士求診私營 盡早接受治療

要全面守護精神健康，除了聆聽求助人心聲外，更需要伸出援手，令精神病患者早日求醫，避免狀況惡化。新生精神康復會獲周大福慈善基金資助，讓合資格人士以低廉的價格接受私家精神科醫生治療

患上強迫症的Christine自小便察覺到自己與其他人不同，在日常生活中經常反覆檢查。直至疫情期間，她被迫留在家中，情緒一度出現抑鬱症狀，更持續67個多月。最終，Christine202211月求醫，但公營專科需要等候2年多，她曾到私營精神科醫生求診，「當時正處於失業狀態，一次都要$1,500$1,700，實在難以負擔。」

她有幸參加「精神科醫療資助及社區支援計劃」，每次僅支付150元可獲私家精神科醫生診症，現時情況已受藥物控制。Christine對計劃心存感恩，讚揚計劃除了為她配對合適的私營醫生外，亦有計劃職員定期跟進其情況，令她有空間表達在治療期間遇到的困難，更坦言︰「如果沒有計劃，我真的無所適從。」

計劃亦爲受助者及家人提供靜觀體驗工作坊等，讓他們學習處理情緒。

計劃亦爲受助者及家人提供靜觀體驗工作坊等，讓他們學習處理情緒。

計劃協作私家精神科專科鄭淑儀醫生表示，患者延誤治療會令情況更為複雜，醫生需要花更多時間及治療方法醫治患者，所以及早介入及極為重要。

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精神科專科鄭淑儀醫生呼籲精神病患者盡早接受治療，避免情況惡化。

精神科專科鄭淑儀醫生呼籲精神病患者盡早接受治療，避免情況惡化。

「精神科醫療資助及社區支援計劃」於2016年推出，至今，一共幫助超過3,000名求診人士及其家人。縱使大家經歷不同，但周大福慈善基金明白每個人都需要一個心靈出口，未來亦會聯繫各持分者為大家締造傾吐心聲的空間，令大家重燃生活希望。

相關計劃查詢︰

愛望基金

利民會「即時通」精神健康熱線電話3512 2626

新生精神康復會 「精神科醫療資助及社區支援計劃」電話3552 5286

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