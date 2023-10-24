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2023-10-24 04:30:00
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織善社區｜街坊華麗轉身 基金搭建社區幸福舞台

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街坊華麗轉身 基金搭建社區幸福舞台

街坊華麗轉身 基金搭建社區幸福舞台

「遠親不如近鄰」既老套又真實，當燃眉之急遇上舉手之勞，生活幸福感驟然提升。若將此理念放諸社區，將會帶來甚麼景象？周大福慈善基金深信社區網絡為社會進步與發展的基礎，過去透過不同項目提供各類資源，營造有利環境，催化區內人與人連繫，以及對自身與社區的「再發現」，使社區別開生面地構建更深更大網絡。

小店參與 建構照顧者友善社區

要營造認知障礙友善社區，需要穿針引線編織社區的支援網絡，連繫區內政商民團體，共同為照顧者提供支援及配套。

位於祖堯邨商場必經地的祥記書報社，屹立區內20多年，東主楊小姐早與區內居民建立深厚的鄰里感情。自2021年「幸福庭園手牽手」計劃開始後，祥記書報社成為首批社區合作伙伴，在計劃中擔當「社區天文台」，經常向有需要的照顧者介紹計劃內容，更會幫忙留意街坊出入情況，協助識別認知障礙症患者。

至於區內的餐廳商戶 - 喵爐在今年年中剛接手商舖後，主動「舉手」成為「幸福庭園手牽手」社區合作伙伴，並特意安排在店內展示計劃宣傳標語，向顧客及社區人士推廣「照顧者友善社區」的理念。計劃更擴展至學校參與，學生及家長獲安排到區內一同參與計劃街站，讓學生踏出建構「照顧者友善社區」的重要一步。

喵爐為照顧者提供Me-time 空間，同時協助宣傳計劃。

喵爐為照顧者提供Me-time 空間，同時協助宣傳計劃。

2021年起分別於葵青區祖堯邨及麗瑤邨推行、為期3年的「幸福庭園手牽手」計劃，有效運用社區資本，為照顧者提供支援及配套。計劃由浸信會愛羣社會服務處策動，獲周大福慈善基金、何張淑婉慈善基金以及施永青基金攜手支持，香港大學秀圃老年研究中心作知識伙伴。

照顧者手持計劃「易達咭」，確立照顧者身分，同時建立照顧者友善社區。

照顧者手持計劃「易達咭」，確立照顧者身分，同時建立照顧者友善社區。

街坊成為社區的真正主人

突如其來的疫情影響香港各行各業，令社會頓時變得人心惶惶。周大福慈善基金於疫情期間策動「社區戶互撑」計劃，透過消費券撐住街坊與小店，期間全港參與小店逾300間，遊說過程不容易，但也有不少趣事，同時呈現街坊作為社區一份子而非受助人的重要一面。

街坊才是最熟悉地區的人，地區組織民社服務中心社工阿傑笑說：「挑選小店過程中，我們曾提出邀請某間雞蛋雜貨店加入計劃，但街坊一致反對，並『糾正』我們另一間小店才更平靚正！」憑著對區內小店的熟悉及精打細算的特性，由街坊親自決策不但切合實際需要，居民之間的聯繫得以加強，一眾街坊更發現自己有渠道貢獻和改變社區，藉此增加對社區的歸屬感，真正成為社區的主人。

「社區戶互撑」搭建平台，鼓勵街坊有機會發揮自身最大潛能。

「社區戶互撑」搭建平台，鼓勵街坊有機會發揮自身最大潛能。

「社區戶互撑」計劃於2021年推行，聯繫9個基金及企業、12間慈善機構，向全港16個地區的弱勢社群派發社區消費券，於區內小店換取食物或物資，整個計劃約10,000 個家庭，合共約30,000 人受惠。

自助助人 強化社群動力

貧窮問題一直困擾香港各界，香港聖公會麥理浩夫人中心於2010年起，在葵青區創辦「社區互惠銀行」計劃，並於20162022年期間獲周大福慈善基金支持，協助計劃進一步深化服務。

計劃透過設存戶積分制，讓存戶參與義工服務累積「時分」，換取服務或一手生活必需品。不但令基層市民得到援助，更可以催化社區內的連繫，項目主任王馥雅表示：「在周大福慈善基金的支持下，通過參與不同活動，令存戶間互相認識，令計劃成功建立社區互助網絡。」存戶間小至幫忙照顧小朋友、接放學，大至在困難或情緒低落時伸出援手，發揮出一股強大的社群動力。曾經有存戶需要做手術，其他存戶不但到醫院探望，熬湯及接她出院，更會照顧其小朋友及其他生活鎖事，坦言︰「如果是非存戶，住在對面也未必可以認識。」

存戶通過參與縫紉雨傘、剪髮等義工服務，獲取「時分」，用以換取各類生活用品及參與中心活動，發揮社群互助解困的精神。 存戶通過參與縫紉雨傘、剪髮等義工服務，獲取「時分」，用以換取各類生活用品及參與中心活動，發揮社群互助解困的精神。

在基金會支持下先後開設位於葵涌、石籬及青衣一共三間「社區互惠銀行服務中心」提供前線社會服務和容納捐贈物資，同時提供空間凝聚多元街坊，包括婦女、年青人、少數族裔及殘障人士等，以及開設一所「社區互惠資源中心」網羅各界捐贈的資源和不同社區協作的機會。

周大福慈善基金進一步深化服務，資助開設「社區互惠資源中心」網羅各界捐贈的資源和不同社區協作的機會。

周大福慈善基金進一步深化服務，資助開設「社區互惠資源中心」網羅各界捐贈的資源和不同社區協作的機會。

相關計劃查詢：

幸福庭園手牽手 - 2743 5008 (林先生）

社區戶互撑 - 3520 2440 (社工趙子傑先生)

社區互惠銀行 - 2423 5062

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