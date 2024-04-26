織善社區｜跨界別推動社區就業 為婦女注入新動力 重新踏上追夢路程

追夢是每個人的權利，然而不少婦女選擇毅然放下一切，將家庭放在首位。隨著近年各行各業求才若渴，有些婦女亦希望重拾追夢的自信及能力，回到職場。周大福慈善基金及各界伙伴以跨界協作形式，推行社區就業項目，協助婦女譜寫出屬於自己的夢想航道。

放下擔子裝備自己 踏出追夢第一步

要鼓勵婦女踏出第一步，先要協助她們跨過難關。周大福慈善基金及香港婦女中心協會時刻關注照顧者需要，於2019年展開「社區歇腳點」計劃，利用社區閒置空間，為婦女提供更具人性化的暫託服務。計劃亦培訓及聘任基層婦女擔任活動指導員，提供看顧服務及帶領中心活動，提升她們的自信心和技能，並增加收入。「社區歇腳點」計劃負責社工阿輝指出，婦女正式成為活動指導員前，中心會給予相關的證書課程及培訓，再透過累積工作經驗，令她們增加競爭力及自信心。

作為活動指導員一份子的娜娜，記得4年前碰上疫情經濟低迷，加上欠缺工作經驗，令她難以找到適合的工作，終日無所事事，情緒更一度陷入低谷。家人亦不時表達不滿，娜娜回憶︰「那時送兒子上學後，買了一個麵包坐在公園全日，不敢回家。」

在一次偶然的機會下，娜娜獲悉「社區歇腳點」計劃並成為活動指導員。在任職期間，她報讀多個照顧兒童相關課程，更認識其他活動指導員，擴闊社交圈子。計劃不但賦予娜娜增值自己的機會，同時亦改善與家人的關係︰「有收入不用每次問老公拿錢，真的有自豪感，老公也會尊重你。老人家現在態度都變了很多，兒子女兒也覺得媽媽努力上班很厲害。」

計劃為一眾活動指導員帶來的不只限於技能的提升，同樣擔任活動指導員近5年的阿思，透過與小朋友的相處令她大感滿足︰「 小朋友可能第一次見面不知道我叫什麼名字，第二次就很開心撲過來，令我很開心、很滿足。」