織善社區｜跨界別推動社區就業 為婦女注入新動力 重新踏上追夢路程

追夢是每個人的權利，然而不少婦女選擇毅然放下一切，將家庭放在首位。隨著近年各行各業求才若渴，有些婦女亦希望重拾追夢的自信及能力，回到職場。周大福慈善基金及各界伙伴以跨界協作形式，推行社區就業項目，協助婦女譜寫出屬於自己的夢想航道。
放下擔子裝備自己 踏出追夢第一步
要鼓勵婦女踏出第一步，先要協助她們跨過難關。周大福慈善基金及香港婦女中心協會時刻關注照顧者需要，於2019年展開「社區歇腳點」計劃，利用社區閒置空間，為婦女提供更具人性化的暫託服務。計劃亦培訓及聘任基層婦女擔任活動指導員，提供看顧服務及帶領中心活動，提升她們的自信心和技能，並增加收入。「社區歇腳點」計劃負責社工阿輝指出，婦女正式成為活動指導員前，中心會給予相關的證書課程及培訓，再透過累積工作經驗，令她們增加競爭力及自信心。
作為活動指導員一份子的娜娜，記得4年前碰上疫情經濟低迷，加上欠缺工作經驗，令她難以找到適合的工作，終日無所事事，情緒更一度陷入低谷。家人亦不時表達不滿，娜娜回憶︰「那時送兒子上學後，買了一個麵包坐在公園全日，不敢回家。」
在一次偶然的機會下，娜娜獲悉「社區歇腳點」計劃並成為活動指導員。在任職期間，她報讀多個照顧兒童相關課程，更認識其他活動指導員，擴闊社交圈子。計劃不但賦予娜娜增值自己的機會，同時亦改善與家人的關係︰「有收入不用每次問老公拿錢，真的有自豪感，老公也會尊重你。老人家現在態度都變了很多，兒子女兒也覺得媽媽努力上班很厲害。」
計劃為一眾活動指導員帶來的不只限於技能的提升，同樣擔任活動指導員近5年的阿思，透過與小朋友的相處令她大感滿足︰「 小朋友可能第一次見面不知道我叫什麼名字，第二次就很開心撲過來，令我很開心、很滿足。」
過渡性支援金計劃 製造生活緩衝區
除了給予實踐機會外，香港婦女中心協會服務督導Apple深明基層婦女作為家中主要照顧者角色，需要為她們妥善處理小朋友的託管問題，才能重投職場。有見及此，6年前基金聯同香港婦女中心協會推出「心深連動」基層家庭支援金計劃，協助解決子女託管問題，全面照顧不同需要。
據Apple解釋，婦女可運用支援金安排託兒服務，為子女報讀功課輔導班或興趣班，從而能夠抽空找尋工作，紓緩家庭經濟壓力。婦女亦可運用支援金報讀提升職場技能的課程，為進入勞動市場做好準備。計劃藉此鼓勵婦女重新規劃往後的生活，讓她們及其家庭製造生活緩衝區。
「社區歇腳點」為婦女提供靈活彈性的託兒服務，而支援金則可讓婦女報讀照顧兒童相關課程，繼而成為「社區歇腳點」的活動指導員。而活動指導員的彈性上班時間讓婦女能夠平衡工作和家庭的需求。兩個計劃之間相輔相成，多方面照顧婦女需要，促進她們向上流動。
社企築起溝通橋樑 為婦女和企業構造雙嬴局面
「機會往往留給有準備的人」，合廠HATCH正正是其中一個機會創造者，充當溝通橋樑的角色，為企業及婦女創造更多社區就業新可能。
離開職場經已10年的Amanda在一次偶然機會下，接觸到合廠HATCH「媽媽假期工作」(Jobcation)計劃，讓她可以以3個月短期「試工」模式，體驗在五星級酒店的花店工作，甚至變成一份與興趣相符的職業，同時兼顧家庭，至今已重返職場2年，成為花店的得力助手。起初與大多離開職場多年的女性一樣，Amanda擔心自己會否難以適應，與社會脫節。後來她發現自己的世界不只圍著家庭轉，工作讓她擁有屬於自己的生活，更因此認識了不少朋友，重拾自信。
合廠HATCH負責人Harmony形容計劃是一個踏腳石，讓有意重返職場的媽媽先以3個月的可調節工作模式，平衡家庭及工作。過往3年間，HATCH先後與超過15間不同規模的企業合作，一方面與企業及媽媽協調彈性工作時間，另一方面為聘請困難的企業揀選合適的潛在人才，達致雙嬴局面。
與此同時，Amanda亦是「社區職人」(COL)中的伸展導師，透過帶領街坊一起做運動，不但令她學會如何放鬆，更可以在工作和家庭以外貢獻社區，滿足感不止於在花店工作。Harmony認為，「工作」有很多不同的形式和路徑，重要的是找到自己可發揮和貢獻的位置。不論是重返主流職場或投入社區角色，每人在不同人生的階段都可以找到屬於自己的目標。
回望過去， Amanda慶幸自己當初勇於踏出舒適圈，儘管面對一切不確定和擔憂，仍積極追尋自己的夢想。Amanda堅信，作為母親先要自我實踐，才能更好關心家庭和愛護家人。