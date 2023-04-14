繳費靈出現偽冒社交媒體廣告及網站套資料

騙徒用盡不同方法與途徑騙取市民個人資料。易辦事(香港)得悉有騙徒偽冒繳費靈透過社交媒體廣告提供電訊、手機設備產品優惠之超連結並誘騙客戶點擊超連結到虛假網站以套取客戶提供登入戶口名稱、戶口號碼、密碼、一次有效密碼(即 OTP)或其他個人資料。

應在瀏覽器直接輸入正確網址

易辦事(香港)強調該社交媒體廣告及釣魚網站與該公司並無任何關係；重申繳費靈之正確網址為 www.ppshk.com，呼籲市民切勿透過任何其他網站或超連結提供繳費靈戶口資料。市民如需使用繳費靈網上服務，應在瀏覽器地址一欄直接輸入正確網址，或透過 Google Play 或 Apple App Store 下載官方繳費靈手機應用程式。如有懷疑，可致電繳費靈熱線 2311 9876 及或報警求助。

易辦事(香港)已報警

易辦事(香港)亦已通知香港警務處。任何客戶若曾透過該欺詐釣魚超連結及/或向該虛假網站提供戶口或個人資料，應盡快聯絡該公司熱線 2311 9876。若已成為騙案的受害者，應立即與警方聯絡。