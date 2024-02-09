繼父以零用錢利誘14歲繼女性交 罪成判囚2年9個月

53歲繼父三年間每逢未成年繼女索取零用錢時，均指明要「跟我玩」，利誘性交。繼父否認強姦等5罪受審，陪審團早前裁定被告1項與未成年女童非法性交罪成，其餘全數罪脫。法官游德康今（9日）早於高等法院判刑，終判監2年9個月。 被告M. C. C.被控兩項強姦罪、兩項交替控罪為與未成年女童非法性交罪及一項非禮罪。 官指繼父行為顛覆倫理 游官判刑時指，繼女案發時約為14、15歲，被告與繼女年齡相差36歲，被告利用繼父身份，掌握繼女財政，利用金錢利誘繼女性交，嚴重破壞誠信，顛覆倫理。游官續指雖然繼女供稱曾與被告發生超過10次性行為，惟非控方指控，故不作不利被告的考慮，被告干犯與未成年女童非法性交罪時沒有使用暴力，沒有令繼女不適或受傷，但沒有使用安全套。

繼女考慮發放裸照 游官另提到繼女一直有陪客人打線上遊戲，考慮發放裸照及泳衣照，然而沒有告知心理醫生。另外繼女向心理醫生交代說法與庭上供詞有分歧，其向心理醫生提及母親節當日拒絕為被告手淫後遭被告充公手機，遂用戒指刀指向被告，庭上卻指母親節當日被告打算給予母親520元，繼女問及自己有沒有份時，被告稱「要進去了」，繼女理解其指性交，遂不發一言返回房間，解釋沒有翻臉只因尚需要金錢維持生活，而沒收電話是因為買菜時沒有接聽來電。