繼續提升社福界維護國安意識 孫玉菡：國安概念不應停留在文件上

社福界是服務社會的前線力量之一，勞工及福利局長孫玉菡接受本報訪問稱，全數179間受社會福利署津助的社福機構均重視國家安全概念，但認為概念不應只停留在文件上，而是整個機構員工甚至服務使用者都應有國安概念，又指現時雖較少出現真正國安風險事件，但也不代表可掉以輕心防範。他表示，隨著完善《社工註冊條例》和《職工會條例》，有信心相關機構會做好維護國安工作。 記者：羅庸軒 現時有179間社福機構接受社署恆常津助，孫玉菡指他們全數都重視國家安全，當局亦已將國安概念落實到機構要簽訂的服務協議、採購協議，以及賣旗籌款與場地出租申請等文件，「入面通通都有維護國家安全條文」，藉此提升其意識，確保知悉有責任和需要維護國安。他並說，七成機構已舉行升國旗和唱國歌儀式，當局盼日後能推動更多活動，如慶祝國慶日、香港回歸日、舉辦兩會和三中全會精神分享等。

下月15日為第十個全民國家安全教育日。孫玉菡稱，當局今年將繼續在教育日前為社福和勞工界別安排專門的國安專題講座，邀請權威人士分享，以及由社福機構的中層或前線員工，講述如何在日常工作落實國安概念。他舉例稱，業界會分享如何處理涉及國安風險的事情，做好維護工作，把風險化解於無形，其他同業聽後如覺得自身機構有同類情況，亦可回去改善或加強防衛網。他並強調，國家安全並非複雜概念，只要在心中，不論日常生活或工作都有很多機會落實。 被問到有否發現社福機構違反國安規定，孫玉菡表示「我覺得好開心，係零嘅」，指全數機構均完全符合國安要求，亦理應如是。他強調，雖然現時較少出現真正國安風險事件，惟不代表可掉以輕心，當局現較注重防範意識，認為國安概念不應停留在文件上，而是要整個機構員工，甚至服務使用者也要認識。他提到，去年曾率領179間社福機構主席參觀國家安全展覽廳，相信各機構之後會自行組織員工或用家參觀。

社工專業工作不應超越紅線 政府去年完成修訂《社工註冊條例》，孫玉菡認為這標誌著社工正式重回正軌，寄語要做回社工應做的專業工作，而不要作出超越「紅線」、對專業發展無好處但會影響國安的工作。他指，留意到修例後社工註冊局運作暢順，看到明顯違反國安罪行的社工已從名單剔除，形容這是「彰顯正義」，確保他們不再擁有社工資格、「借社工之名行非社工之實。」 就維護國安而言，勞福局已修訂《社工註冊條例》，並將於下月向立法會提交《職工會條例》修例草案。孫玉菡表示，修例將完善職工會制度、築好安全網，有信心相關機構在法律保障下，會時刻緊記做好國安工作、不可鬆懈，「法律有權力同責任俾你就要做好佢」。他強調政府依法治港，但若法律本身有漏洞，其他事情就無從說起。