繼續搶人｜冀年吸3.5萬專才 擴人才清單至9領域51工種 新增醫療、發展建造、導演演員上榜

現屆政府致力「搶人才」，最新已完成檢討「香港人才清單」，原有涵蓋的13項專業即日起擴大至9個領域共51項專業工種，包括首次加入的醫療服務、發展及建造和商業支援範疇，同時擴大現有的創新科技、創意產業和藝術文化等工種，希望吸引更多高質素人才來港。有立法會議員歡迎政府擴大人才清單，但亦有議員對此有保留，憂慮有人「高才低用」影響本地就業。
各行各業都面對招聘困難，政府自2018年起訂立的人才清單，繼2021年後今年再次檢討並加入更多工種。僱主如要聘請清單上的專業工種，毋須證明在港招聘有困難即可直接聘用。
原有清單主要涉及財經或科技的工種，檢討後將加入34項專業，以及擴展、釐清11項專業，包括醫生、牙醫、牙齒衛生員、物理治療師、助產士和脊醫等13項醫療專業；而土地、屋宇和工料測量、機電工程、屋宇裝備和建築信息模擬經理等11項發展及建造專才亦「上榜」。
醫療專業註冊條件不改
雖然僱主日後可直接聘用有關海外或內地人才，但他們在港工作時仍要符合本地相關工種的註冊制度。消息人士強調，醫療範圍各個專業有不同要求，其註冊條件並不會有任何改變，納入人才清單只是提供較便利的安排，冀向外界提供「正面信息」。
電影製作專才可申請
其他範疇的新加入專業工種，包括電影導演、男女主角和配角、填詞人等電影方面的創意產業專才、可移動文物修復師，以及資深人工智能專家、資深雲端基礎設施專家等創新科技範疇。消息指，電影製作人可循藝術成就或商業價值兩方面的要求申請，其作品需要在影展獲獎，或於本地上映並取得3,000萬元票房，又稱電影製作涉及多個崗位，將他們細分只是希望承認他們的存在和貢獻。
政府料今年「吸人才」能夠達標
勞工及福利局長孫玉菡昨稱，擴大人才清單主要是向相關人才提供入境便利，強調有關人才須符合一定標準，包括要大學畢業，在醫療服務、發展及建造業等方面，更要符合一定的工作年期。他又稱，政府目標每年整體經不同人才計劃，吸引最少35,000名專才來港兼逗留不少於12個月，相信今年能夠達標。消息指，政府未有針對人才清單制訂來港人數目標，但年底會檢視相關使用人次。
檢討人才清單工作由勞福局統籌，並由各政策局或部門按其負責行業及界別，諮詢有關持份者和諮詢人力資源規劃委員會、香港總商會、香港中華總商會等五大主要商會。消息指，有以往不在名單內的行業僱主反映，按原有制度申請專才來港工作時，向政府提供資料的程序繁瑣，包括證明曾經在港招聘但不成功、為何未能聘請求職者等，有中小企業往往需花一至兩個月與政府進行涉及文件的往來，當局相信新清單能節省他們時間。
就部分未獲政府採納入人才清單的專業或職業，消息指原因包括未能證明本地人才短缺、專業或職業範圍不明確、所需學歷低於學位水平，以及窒礙廣泛培訓本地人才等，當局會繼續探討日後能否採納。據了解，被排除在名單外的建議包括機場貨運或搬運工人等基層工種。
商界支持 勞工界促設上限
香港建造商會十分歡迎和支持擴大清單，形容發展及建造領域涵蓋工種層面廣泛，相信有效為業界補充不同崗位專才，避免出現人才斷層。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓亦表示歡迎，認為人手持續不足將影響未來基建發展，惟承認長遠仍需要培訓本地人才和吸引在外人才回流。立法會商界(第一)議員林健鋒認為，政府擴大人才清單後，應盡快到各地宣傳並推出具吸引力的措施配合。
不過，勞工界立法會議員林振昇表示，近年有三、四成循不同人才計劃來港的人士，月入不足兩萬元，質疑他們是否專才或有否「高才低用」情況出現，憂慮將影響本地就業，促請政府就輸入人數設定上限。