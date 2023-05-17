繼續搶人｜冀年吸3.5萬專才 擴人才清單至9領域51工種 新增醫療、發展建造、導演演員上榜

現屆政府致力「搶人才」，最新已完成檢討「香港人才清單」，原有涵蓋的13項專業即日起擴大至9個領域共51項專業工種，包括首次加入的醫療服務、發展及建造和商業支援範疇，同時擴大現有的創新科技、創意產業和藝術文化等工種，希望吸引更多高質素人才來港。有立法會議員歡迎政府擴大人才清單，但亦有議員對此有保留，憂慮有人「高才低用」影響本地就業。 各行各業都面對招聘困難，政府自2018年起訂立的人才清單，繼2021年後今年再次檢討並加入更多工種。僱主如要聘請清單上的專業工種，毋須證明在港招聘有困難即可直接聘用。 原有清單主要涉及財經或科技的工種，檢討後將加入34項專業，以及擴展、釐清11項專業，包括醫生、牙醫、牙齒衛生員、物理治療師、助產士和脊醫等13項醫療專業；而土地、屋宇和工料測量、機電工程、屋宇裝備和建築信息模擬經理等11項發展及建造專才亦「上榜」。

醫療專業註冊條件不改 雖然僱主日後可直接聘用有關海外或內地人才，但他們在港工作時仍要符合本地相關工種的註冊制度。消息人士強調，醫療範圍各個專業有不同要求，其註冊條件並不會有任何改變，納入人才清單只是提供較便利的安排，冀向外界提供「正面信息」。 電影製作專才可申請 其他範疇的新加入專業工種，包括電影導演、男女主角和配角、填詞人等電影方面的創意產業專才、可移動文物修復師，以及資深人工智能專家、資深雲端基礎設施專家等創新科技範疇。消息指，電影製作人可循藝術成就或商業價值兩方面的要求申請，其作品需要在影展獲獎，或於本地上映並取得3,000萬元票房，又稱電影製作涉及多個崗位，將他們細分只是希望承認他們的存在和貢獻。