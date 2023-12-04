繼續谷區選投票 李家超：公務員有責任以身作則 陳國基強調無機制懲罰不投票

距離區議會選舉投票日(12.10)只剩6日，除各區直選候選人加緊宣傳和「告急」外，政府亦繼續出招「谷票」，官員把握機會於各個場合呼籲公眾投票。特首李家超昨在紀律部隊評議會和警察評議會合辦的「公務員齊撐區選家庭日」致辭稱，今次選舉意義重大、公務員有支持政府落實政策的責任，因此呼籲公務員以身作則投票，帶頭及感染身邊人行使公民責任。

政府除派出問責官員和部門首長出席「家庭日」，連日來亦繼續宣傳區選投票日。保安局長鄧炳強昨在全港學界國家安全常識挑戰賽啟動禮致辭末段，不忘呼籲嘉賓投票；財政司長陳茂波網誌最後就加插影片呼籲，醫務衛生局長盧寵茂昨出席伊利沙伯醫院活動時，則與醫管局主席范鴻齡及嘉賓高叫區選口號。