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2023-12-04 04:30:34
日報

繼續谷區選投票 李家超：公務員有責任以身作則 陳國基強調無機制懲罰不投票

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區議會選舉

紀律部隊評議會舉辦活動呼籲公務員投票。

李家超

李家超

距離區議會選舉投票日(12.10)只剩6日，除各區直選候選人加緊宣傳和「告急」外，政府亦繼續出招「谷票」，官員把握機會於各個場合呼籲公眾投票。特首李家超昨在紀律部隊評議會和警察評議會合辦的「公務員齊撐區選家庭日」致辭稱，今次選舉意義重大、公務員有支持政府落實政策的責任，因此呼籲公務員以身作則投票，帶頭及感染身邊人行使公民責任。

政府除派出問責官員和部門首長出席「家庭日」，連日來亦繼續宣傳區選投票日。保安局長鄧炳強昨在全港學界國家安全常識挑戰賽啟動禮致辭末段，不忘呼籲嘉賓投票；財政司長陳茂波網誌最後就加插影片呼籲，醫務衛生局長盧寵茂昨出席伊利沙伯醫院活動時，則與醫管局主席范鴻齡及嘉賓高叫區選口號。

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政務司長陳國基亦呼籲公務員投票，並主動澄清當局無機制監督公務員有否投票，也沒有機制懲罰不投票的公務員，批評別有用心者在網上發放假消息，訛稱政府會作懲處，是挑撥離間的軟對抗。

另外，據報政府分別要求部門首長和公營機構，去信屬下組別主管及受監管機構等，在投票日為員工提供便利投票安排。社會福利署亦已去信全港215間長者中心，以每間2萬元津貼邀請他們為會員提供便利投票措施，逾八成、即170多間中心已申請。陳國基指，政府會便利公務員及政府外判工人，在工作期間投票，包括允許其間坐的士前往票站，是要確保不會有人因工作而失去投票機會；至於社署向社福機構提供資助，則是津貼鼓勵投票的費用，包括安排車輛等，強調鼓勵投票不違法，政府便利選民投票，不會要求長者投或不投指定候選人。

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