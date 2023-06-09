續優化與內地金融互聯互通　李家超：多達24間公司已申增人民幣櫃枱

特首李家超今(9日)在財新夏季峰會視像致辭時指，特區政府善用香港「一國兩制」下的獨特優勢，在服務國家高質量發展的同時，為香港開拓新機遇。在金融合作方面，他說香港會繼續與內地推動各項互聯互通計劃的優化安排，包括研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃枱、商討在港推出國債期貨等。他又指，多達24家公司已向港交所申請增加人民幣櫃枱，佔日均成交約四成，可在同日開展人民幣計價股票交易。

佔港交所日均成交約4成

李家超指，香港會繼續與內地在金融合作上推動各項互聯互通計劃的優化安排，並會積極推動人民幣證券在香港的發行和交易，支持更多內地機構到香港發行離岸人民幣債券，港交所計劃於本月19日推出「港幣─人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，目前多達24家公司已向港交所申請增加人民幣櫃枱，佔日均成交約4成，可在同日開展人民幣計價股票交易。

他又指，香港經歷3年多疫情後，進入了開放新格局，社會全面復常，與內地和世界全面開放接軌，香港現處於由治及興的新征程上，正全面拼經濟、拼發展、拼競爭力，抓緊國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家重點戰略，積極融入國家發展大局，在服務國家高質量發展的同時，為香港開拓新機遇。