續審23條 潛逃者定義刪6月期限 存國家風險 境外證人禁視像作供

立法會繼續全速審議《基本法》23條條例草案，法案委員會今日亦把握時間，在議程已大減的大會前後再加開3節會議。草案提出修訂現有法例，禁止境外證人透過視像作供，律政司解釋因難以確定證人有否被騷擾或脅迫，會存有國安風險。當局又回應前日較大爭議的「潛逃者」定義，考慮刪除6個月期限的條件。 《維護國家安全條例草案》委員會昨連續第五日開會，第136條建議修訂《刑事訴訟程序條例》，不容許境外證人透過視像方式在法庭作供。本身是執業律師的民建聯周浩鼎指，理解涉及國安的案件不准如一般案件般視像作供，關注不在港的證人可如何作供。署理律政專員蕭敏鏇建議，有關證人可親身來港作供，又指當局無法肯定境外作供的國安案證人有否被騷擾或脅迫，因而會有國安風險。

與「潛逃者」早訂合約擬不視作違法 前日會議有議員批評6個月才對「潛逃者」實施禁制條款「太仁慈」，保安局長鄧炳強當時表示聽取意見後一定會重新考慮。事隔一日，鄧炳強表明經考慮後，將會刪除6個月一項條文，同時回應有議員關注第88條「禁止與不動產相關的某些活動」會令物業租戶被逼漏夜離開，將積極考慮在潛逃者被指為「潛逃者」前訂立的合約，相關第三方不應被視為違法。 草案第113條「對處理涉及國家安全的案件或工作的人作出非法騷擾作為」指，任何人如意圖令處理國安相關案件或工作的政府人員、司法人員及其家人，或國安案件的舉報人或證人感到到驚恐、困擾或蒙受指明傷害，最高可判囚10年，包括作出具威嚇性、辱罵性或冒犯性的言詞或作為等。

經民聯林健鋒關注，如果有市民被捕時因情緒激動甚至「爆粗」，會否同時被控此罪，署理首席政府律師梁文豐強調，罪行需要證明被告有意圖，因此一時激動說粗口是否有罪便要視乎當時情況。林健鋒又問到，如果有群眾用負面字眼辱罵執法人員是否同樣需要負上刑責，梁文豐重申要視乎案情，包括高聲喝罵是否要向執法人員施加壓力等。 新民黨葉劉淑儀認為，英國的國安法主體法例很詳盡，亦有附表及實務守則，關注本港23條草案是否足夠詳盡。鄧炳強指，希望條例草案具前瞻性，認為值得探討主體法例加上附屬法例的形式，可令條例因應社會發展達到管用的效果。另外，鄧炳強昨去信《華盛頓郵報》，強烈反對並譴責該報一篇題為《香港以新國安法加倍鎮壓》的評論，指內容具誤導和不當言論，港府亦發聲明譴責《泰晤士報》一篇報道，批評內容令人誤解管有某份舊報紙便會被監禁，引起市民恐慌。