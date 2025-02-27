續推文創藝術產業 盼演藝博覽成產業旗艦

電影發展基金累計批出超過13億元，資助超過120部電影。基金亦推出開拓內地電影市場資助計劃，鼓勵香港電影公司和內地文化企業投資和支持香港導演的製作。

財政預算案亦有就文創藝術著墨。財政司長陳茂波指，政府將加強對文化藝術產業的支持，透過文化藝術盛事基金、電影發展基金及創意智優計劃等多項資助計劃，推動文化創意產業、電影業發展。陳茂波指，創意智優計劃累計批核逾780個文創項目，資助款額合共約34億元，惠及逾3萬家中小企；引進辦會策略性引入更多結合創科的文創企業，加速本地創意產業鏈蓬勃發展。

另外，當局正促進文創界內的跨範疇合作，增加文化知識產權產品的傳播力和商業價值；未來5年會支持文化知識產權創造者和生產者，推進超過30個文化知識產權項目。政府消息指，當局除了會創作者參與活動認識買家外，亦擬優化貿發局「亞洲知識產權交易平台」，讓其增加知識產權有關的資訊和配套。

另外，首屆「香港演藝博覽」於去年10月舉行，吸引來自六十多個國家和地區藝術領袖及從業員表演，並接觸潛在表演節目買家。政府消息稱，首屆活動有成功配對藝團和賣家，促成的配對至今仍需消化，故第二屆藝博覽會於明年舉辦。他續指，如活動反應熱烈，或把香港演藝博覽變成中長期活動，將活動打造成香港文化藝術產業旗艦。