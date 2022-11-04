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2022-11-04 04:31:28
日報

續說好香港故事 李家超：與東盟合作帶來更大利益

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港府近期藉舉辦多項大型國際活動標誌香港復常。行政長官李家超昨出席香港與東盟的峰會時重申，香港已經再次站在世界的舞台，香港會作為連接世界和內地的橋樑，並相信東盟國家與香港的未來發展和合作將帶來更大利益。金管局總裁余偉文在「國際金融領袖投資峰會」最後一天活動上感謝出席峰會的嘉賓，形容香港的活力正回來，局方明年亦再辦峰會。
 

李家超

李家超指會加速香港與大灣區人才、貨物、資金和資訊流通。

李家超昨出席香港東盟峰會時表示，近3年的疫情打亂了世界，包括香港，但現在可以大聲及清晰地向外界表示，「香港已再次站在舞台上(Hong Kong is on stage again)」。他重提自己前日在「國際金融領袖投資峰會」的發言，強調香港的金融體系保持強勁及穩健，原因是香港背靠國家支持，成功落實「一國兩制」，透過國家的聯繫，香港與東盟國家維持長久良好的商業夥伴關係。

他指出，香港作為連接世界和內地的橋樑，加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)將為成員國帶來更大利益，東盟是香港的第二大的貿易夥伴，去年與香港的商品貿易超過160億元。他引述《施政報告》中提出成立「引進重點企業辦公室」，期望有更多東盟國家的企業落戶香港。

李家超又表示，香港獲國家支持，在「十四五」規劃下將擔當國際金融中心的重要角色，而且在國家的「一帶一路」策略以及粵港澳大灣區發展中亦具有重要角色，他會加速香港與大灣區在人才、貨物、資金和資訊的流通，協助內地企業走向國際，並吸引外企投資內地。

余偉文

余偉文稱近期舉辦多項活動，標誌香港已踏上復常之路。

峰會圓滿閉幕 余偉文約定明年見

「國際金融領袖投資峰會」昨在中環交易廣場進行最後一天的「與國際投資者對話」環節。金管局總裁余偉文致閉幕辭指，峰會雖圓滿結束，但香港仍有其他活動，包括「金融科技周」和「國際七人欖球賽」，標誌著香港已踏上復常之路，香港的活力正在回來。他感謝出席峰會的嘉賓，並約定明年再見。

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