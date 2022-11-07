缺一成消防隊長 設特訓班補底 處長：半數應徵者體能肥佬

位於將軍澳百勝角的消防及救護學院開放日停辦兩年後昨日再次舉行，消防處長楊恩健透露現時消防隊長人手約有一成短缺，招聘最大困難是應徵者未能通過體能測試，因此已加開體能訓練班，予有興趣投考考生，料可令及格率提高約兩成。
楊恩健說，現時消防隊長職位約有100個空缺，佔總體一成，空缺率與過去相若；主因是未能及時填補退休的自然流失，但強調無影響服務。他又指，投靠者體能測試合格率只有五成，令招聘有困難，因此開放日特設投考體驗區，讓有意投考人士體驗，姿勢不正確會有考官即時糾正。消防處亦已加開特別體能訓練，料可提升一至兩成合格率。消防處未來會加開特別體能體驗日，讓有意投考的考生加強訓練，並會派員到大專院校講解，希望吸引年輕人投身消防工作。
開放日約1.3萬人參加 展示中式步操
開放日設有多項滅火及救援示範，包括新的滅火機械人及無人機系統，以及心肺復甦救援等示範和攤位遊戲等，亦設有國家安全展版及消防處儀仗隊示範中式步操，估計有約1.3萬名市民參加。
另外，消防處在1月全面應用中式步操，楊恩健表示，消防處儀仗隊及消防及救護青年團，會到不同中學教授中式步操，初步會先在黃大仙區約30間中學進行，希望增強青少年紀律及愛國情懷。