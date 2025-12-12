缺數力基建 港AI落後星6年 學者倡加快健全體系制度

AI人工智能發展為大趨勢，有本地研究認為，本港的AI發展仍存在一定限制；指香港雖在科技應用普及度與社會適應態度上均高居全球第一；卻因在資料跨境流通、法律制度協調及基礎設施等方面存在短板，在AI生態系統的發展甚至落後新加坡6年。建議當局統一AI監管及數據整理架構，建立國家級超算中心，善用大灣區優勢，實現後發者急起直追、彎道超車的可能。

民思政策研究所昨公布《香港的AI發展實力：成為亞洲第一的必要條件》研究報告，剖析本港在AI發展的競爭力。研究顯示，社會對高科技的適應態度今年升至全球第一；智能設備滲透率達96.3%，企業的「商業敏捷度」亦攀升至全球第7位，反映港企對AI使用的採納意願。首席研究員張達明表示，香港有足夠的社會條件發展AI，加上從2022年開始，政府亦有在推動不同範疇拓展AI作業，推動商界對AI的採納；本年的香港人力資源管理學會調查顯示，超過七成企業允許員工在工作中使用AI工具，反映僱主並不排斥員工使用AI。