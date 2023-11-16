缺金融科技ESG知識人才 銀行學會︰投放資源提升員工技能

各行各業人手不足，一項有關香港銀行業人才研究，逾70%負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，當中近六成承認，難用招聘來代替失去的專業知識和經驗，是機構面臨最大的問題。招聘困難主因其他行業競爭、預算或資源有限、缺乏具有專業技能的合資格申請者。負責調查的香港銀行學會指，可能因為業界對金融科技和ESG的需求增加，令人手不足的問題擴大。

調查5月底至8月中在網上收集770名受訪者意見，當中訪問對象為本地銀行和金融服務業從業員。行業面對業務創新和轉型下，大多數受訪者將科技及數據技能(94%)視為業界最需要填補的技能缺口，而綠色及可持續金融相關技能(86%)及銀行業新知識及技能(84%)同樣需求殷切，三者需求情況較去年均稍微上升。