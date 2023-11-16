熱門搜尋:
消委會 習近平 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 區議會選舉2023 流感 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 YOHO WEST NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-16 04:30:30
日報

缺金融科技ESG知識人才 銀行學會︰投放資源提升員工技能

分享：
搶人才

缺金融科技ESG知識人才 銀行學會︰投放資源提升員工技能

各行各業人手不足，一項有關香港銀行業人才研究，逾70%負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，當中近六成承認，難用招聘來代替失去的專業知識和經驗，是機構面臨最大的問題。招聘困難主因其他行業競爭、預算或資源有限、缺乏具有專業技能的合資格申請者。負責調查的香港銀行學會指，可能因為業界對金融科技和ESG的需求增加，令人手不足的問題擴大。

調查5月底至8月中在網上收集770名受訪者意見，當中訪問對象為本地銀行和金融服務業從業員。行業面對業務創新和轉型下，大多數受訪者將科技及數據技能(94%)視為業界最需要填補的技能缺口，而綠色及可持續金融相關技能(86%)及銀行業新知識及技能(84%)同樣需求殷切，三者需求情況較去年均稍微上升。 

與去年調查比較，科技及數據技能在銀行業的重要性顯著上升，當中75%認為人工智能和大數據技能需求最大，增7個百分點；在綠色及可持續金融相關技能中，八成受訪者認同掌握環境、社會和管治(ESG)知識有利於事業發展前景，尤其希望有更多氣候相關金融風險評估與管理(72%)方面的培訓。香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，業界普遍認同掌握金融科技和ESG方面知識為銀行從業員技能發展中不可或缺，人旦實際行動上進展緩慢，加上培訓需時。

搶人才

五成因預算有限難請人

逾七成負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，招聘困難包括「來自其他行業/專業的競爭」(56%)、「預算或資源有限」(52%)和「缺乏具有專業技能的合資格申請者」(44%)。

Ad Block

學會未來銀行業委員會成員黃小玲表示，銀行業未來將不斷有新的工種和所需的技能出現，面對不同程度的人才需求，建議銀行加強人才發展方面的資源投放，並採取積極措施，包括為現有員工轉型增值及提升技能，有效加快本地人才的招聘流程，及考慮提高員工待遇，以挽留和吸引更多人才。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受