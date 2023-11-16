缺金融科技ESG知識人才 銀行學會︰投放資源提升員工技能

各行各業人手不足，一項有關香港銀行業人才研究，逾70%負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，當中近六成承認，難用招聘來代替失去的專業知識和經驗，是機構面臨最大的問題。招聘困難主因其他行業競爭、預算或資源有限、缺乏具有專業技能的合資格申請者。負責調查的香港銀行學會指，可能因為業界對金融科技和ESG的需求增加，令人手不足的問題擴大。
調查5月底至8月中在網上收集770名受訪者意見，當中訪問對象為本地銀行和金融服務業從業員。行業面對業務創新和轉型下，大多數受訪者將科技及數據技能(94%)視為業界最需要填補的技能缺口，而綠色及可持續金融相關技能(86%)及銀行業新知識及技能(84%)同樣需求殷切，三者需求情況較去年均稍微上升。
與去年調查比較，科技及數據技能在銀行業的重要性顯著上升，當中75%認為人工智能和大數據技能需求最大，增7個百分點；在綠色及可持續金融相關技能中，八成受訪者認同掌握環境、社會和管治(ESG)知識有利於事業發展前景，尤其希望有更多氣候相關金融風險評估與管理(72%)方面的培訓。香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，業界普遍認同掌握金融科技和ESG方面知識為銀行從業員技能發展中不可或缺，人旦實際行動上進展緩慢，加上培訓需時。
五成因預算有限難請人
逾七成負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，招聘困難包括「來自其他行業/專業的競爭」(56%)、「預算或資源有限」(52%)和「缺乏具有專業技能的合資格申請者」(44%)。
學會未來銀行業委員會成員黃小玲表示，銀行業未來將不斷有新的工種和所需的技能出現，面對不同程度的人才需求，建議銀行加強人才發展方面的資源投放，並採取積極措施，包括為現有員工轉型增值及提升技能，有效加快本地人才的招聘流程，及考慮提高員工待遇，以挽留和吸引更多人才。