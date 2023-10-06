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2023-10-06 04:30:41
日報

罕有露面 受訪回憶李光耀 李嘉誠：星港相似 互相學習

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李嘉誠 李嘉誠

長和系創辦人李嘉誠退休後罕有露面，近日卻在香港接受新加坡媒體影片訪問，以廣東話細數與故友、新加坡國父李光耀的點滴。訪問影片長約5分鐘，可以見到李嘉誠全程坐在辦公室，精神不俗。他回憶首次與李光耀見面在1967年或1968年的香港，並提到香港與新加坡的競爭，指兩地均為傳奇，亦同時踏著好多新階段，「兩個地方有好多相同，互相學習」。

用手機問AI星港競爭

李嘉誠稱，世界與社會問題日益複雜，對未來要有好多考慮，他最近「喺手機搵人工智能問，香港同新加坡係唔係競爭對手？得出嚟嘅答案係，星港兩地係競爭同合作嘅混合體，答案都幾有意思。」

對李光耀的爭議，李嘉誠亦不避忌地談及。他指，用今日眼光看歷史，好多時不盡公平，如果明白當時亞洲的複雜背景，以及經濟艱苦，才會體會到李光耀的挑戰，「要喺無選擇的現實中，為未來創造無限可能，聽起來好容易，但實踐實在毫不簡單」；又指明白年輕人對李光耀所建立的一切「可能覺得係頭上嘅金剛圈，希望可以人性化一啲。我哋要明白，在特定嘅年代同相應嘅歷史背景，當時無半點鬆懈嘅餘地，要改善人民嘅衣食住行，又要打造未來，呢個就係最人性化嘅操作，我實在非常非常佩服佢。」

曾建議從政 「我哋哈哈大笑」

在回憶二人一次晚飯的對話時，他更展露笑顏，指大家互相討論對經濟同商業看法後，「我同佢講，『喂，不如你從商啦！』；佢就話『不如你從政啦』，我哋大家都哈哈大笑」。李嘉誠指，李光耀的思想有好多層次，他的決心在排除萬難實踐承諾，值得大家一輩子學習，「新加坡由無到今日嘅無限機遇，人民切切實實感到自豪，呢個就係偉大領袖嘅最佳體驗。」

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