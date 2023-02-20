罕見意外！ 聯合醫院手術室「冧燈」擊傷醫護 疑涉螺絲狀態 同院最少5燈有問題 全線檢查

聯合醫院一間手術室的手術燈，前日突然從天花連支架直墮手術床上並「解體」，零件散落地上，電線則仍連接天花內。當時一名麻醉助理遭擊傷肩膊，到急症室檢查後已出院，傷勢無大礙，而事發一刻手術室沒有病人，亦沒有其他職員或手術受影響。據悉，當時手術室還有其他醫護人員。

公立醫院手術室發生罕見意外！聯合醫院一間手術室，前日有大型手術燈從天花墮下，擊傷一名醫護人員，幸手術室當時沒有病人。醫管局非常重視事件，檢查後發現該院有5盞同型號手術燈出現類似問題，已安排盡快更換，另正檢查各間公院裝有同款手術燈的29間手術室。有醫生工會指同類意外「一單都係太多」，促當局嚴肅處理和跟進。

全面檢查公院29間手術室同款手術燈

醫管局發言人昨表示，墜落的手術燈、牌子為Maquet，保養承辦商Getinge初步發現或與手術的螺絲狀態有關，而聯合醫院有5支同型號的手術燈，均出現類似問題，承辦商會安排盡快更換，該院手術燈曾於2022年12月進行保養。據了解，事件成因可能是金屬疲勞。醫管局非常重視事件，已通知各醫院聯網暫時避免使用該型號手術燈，又安排全面檢查各公院使用同款手術燈的29間手術室，預計數日內完成。消息指，多個聯網均有醫院使用該款手術燈，包括葛量洪醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院等。

在公立醫院任職醫生多年的公共醫療醫生協會凌霄志，昨接受本報查詢時表示，同類意外「一單都係太多」、直言「呢件事唔可以再發生」。他留意到醫管局有即時處理問題，促請當局要非常嚴肅處理今次事件，跟進意外是否涉及例行維修和保養問題、是手術燈廠方還是機電工程署等其他部門責任等。凌霄志續說，醫管局應一併檢查其他設備會否有同樣意外風險，又對於有同事受傷感到不開心，建議醫管局派出臨床心理學家，跟進涉事同事情況。

部分非緊急手術服務或改期

事發後，聯合醫院已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處詳細報告事件，當局已委託工程專家林超雄博士，協助分析事件成因，並已責成承辦商深入調查事件成因和提交報告，當局會與承辦商嚴肅跟進事件。受意外影響，部分非緊急手術服務或需要改期，但醫管局強調所有公立醫院的緊急手術服務會維持正常。

意外昨經傳媒報道後，醫管局發出新聞稿公布有手術燈出現安全問題，以及涉及的手術室數目。前食物及衛生局政治助理、立法會議員陳凱欣在社交網站發帖批評，醫院管理層或醫管局在「如此嚴重事故」發生後，仍未有親自向公眾交代事件，又認為即使事件中沒有病人受傷，當局也必須開誠布公，向公眾解釋意外發生的始末，釋除公眾疑慮。她並指，今次意外完全不能接受，醫管局有必要深入徹查事件、交代如何確保其他手術室安全，以及清楚說明今次事件與保養維修、儀器材料質素有否關係等。