罪案數字｜青少年被捕人數減逾三成 11女童涉賣淫最細12歲

本港今年首季整體罪案較去年同期跌6.2%，但詐騙案和虐兒案升29%，期內青少年被捕人數減逾三成、至448人，但有11名12至15歲女童涉賣淫及4名13歲男童涉販毒被捕。警方強調，各警區在疫情期間積極透過視像形式與校長、老師、社工等保持溝通，又與年輕人進行網上防罪講座、比賽等，令他們在停課期間持續接收到防罪信息。

今年首季整體罪案共13,866宗，跌6.2%；其中暴力罪案佔1,840宗，跌10.3%。警方表示，首季整體罪案下跌，主要是由於行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、刑事恐嚇、刑事毀壞、盜竊、嚴重毒品罪行等罪案均錄得跌幅。強姦和非禮案分別跌9.1%及16%，但逾三成受害人涉16歲以下人士。被捕青少年共448人減三成七，當中11名12至15歲女童，為賺快錢被賣淫集團利用參與賣淫活動。4名13歲男生涉販毒。

值得留意是，兇殺、虐兒、詐騙和勒索案件則錄得升幅。兇殺案有7宗，增75%，當中5宗涉及家庭或親屬間的暴力。虐兒案升兩成九，而涉及侵害兒童性罪行升43%。

詐騙案升兩成九

期內，錄得詐騙案升兩成九、有5,378宗。逾七成與網上騙案有關，主要來自網購騙案(1,876宗)、求職騙案(610宗)、投資騙案(549宗)及電話騙案(339宗)，分別升28%至逾3倍。

援交騙案和網上情緣騙案宗數減逾一成，但涉及損失金額均上升31%至1,430萬元和1.8億元。勒索案有432宗增96宗，升28.6%，當中涉「裸聊」勒索案有348宗，增104宗、升幅為兩成三宗。

另外，就《香港國安法》執法方面，截至3月31日，175人被捕，當中逾110人已被檢控。