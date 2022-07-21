罪行影響人命可囚終身 法改會倡增例管5網絡罪

現時本港並無適用於電腦網絡罪行的特定條例，法律改革委員會建議為此立法，規管非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、提供或管有作犯罪器材或數據等5類罪行。諮詢文件建議，違者可按影響嚴重程度分別最高判囚2年及14年，若涉及人命等嚴重罪行，更可判處終身監禁。

法改會認為，現時既無特定條例針對電腦網絡罪行，部分現有條例亦不合時宜，如「不誠實使用電腦罪」等。法改會轄下電腦網絡罪行小組委員會參考加拿大、新加坡等7個司法管轄區後，昨就規管5類電腦網絡犯罪行為展開諮詢。

新增罪行包括非法取覽程式或數據、非法截取或干擾電腦數據及系統，以及提供或管有用作犯罪的器材或數據。委員會成員陳政龍稱，雲端伺服器或黑客很多時不在香港，但為保障港人資料保密性，建議採用域外法權原則，只要受害人為港人或涉本港公司，法庭便可行使司法管轄權。

加重罪行倡最高囚14年

陳政龍稱，建議已平衡網民、業內人士權益等，又稱法例倡設免責辯護和合理辯解，盼法庭和被告有空間「說服大家合理期望去到邊個位」，相信法庭會有自己判決。

文件建議罪行最高刑罰可分兩級，循簡易程序定罪最多囚2年，若違法者有意圖藉此進行其他犯罪活動，可構成加重罪行，經公訴程序定罪最高判囚14年。倘非法干擾電腦數據或系統者的罪行涉及人命傷亡，更可處以終身監禁。

法例未有定義「數據」

委員會指出，管有作犯罪的器材只包括專用作破壞的程式，如只供入侵電腦的黑客軟件等，故即時通訊軟件即使有違法討論，仍不會受此規管。文件未有定義「數據」，陳政龍憂定義太窄，法例就未能與時並進，故跟從其他司法管轄區做法，選用較寬闊定義。立法建議諮詢期為3個月，委員會屆時會按市民反應再作最終建議，暫未有立法時間表。