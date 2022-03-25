置業希望｜新一期居屋截止 申請最少超額26倍

新一期居屋和白居二計劃於昨晚7時截止，房委會截止下午5時，共2.6萬份居屋及白居二紙本申請，另外亦收到21.6萬份居屋網上申請，及10.6萬份白居二網上申請。至今居屋申請累計24.2萬份，超額約26倍。

昨日不少市民把握最後機會遞交申請表，有交表人士指，現時私人新樓二、三百呎要五、六百萬，一般打工仔無可能負擔，居屋是置業唯一希望。心儀之是北角驥華苑，認為售價合理、地理環境優越。亦有人表示，輪候公屋多年未有消息，申請居屋上樓另一希望。另有人指，現在與家人同住，計劃結婚後，「希望過二人世界，所以提早申請，成功咗，就可以結婚。」

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉說，受疫情影響，不少人失業，市民對置業趨於審慎，或影響申今期居屋申請情況。

7個居苑包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，共提供8,926個單位，面積介乎186至555方呎，以市價五一折售，臨時售價介乎124萬至531萬元，以樓價5%首期計，準業主可低至六萬多元上車。今次亦會再推42個因買賣協議撤銷而收回的房委會居屋單位及房協資助出售單位。綠表申請者更可以選購租置計劃回收單位。今期計劃預計於今年第二季分別攪珠，同年第四季，居屋開始選樓，及向「白居二2022」合資格申請者發出批准信。