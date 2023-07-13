羅健熙《明報》撰評論文章　保安局譴責斷章取義 (更新)

保安局對防罪信息遭扭曲演繹「非常吃驚」

保安局今日下午出稿，指羅健熙對鄧炳強的回應斷章取義、混淆視聽，誤導讀者有關言論歧視某些社群，對此予以譴責。保安局又指，鄧炳強當日答覆立法會提問時，呼籲市民如預視或懷疑罪案發生，應及早通知警方，見疑即報，強調鄧炳強作為保安局長，有責任提醒市民留意公眾安全，但形容羅健熙「卻對此善意提醒斷章取義，將言論歪曲成對精神病者存偏見、歧視等」，對羅健熙將正面的防罪信息扭曲演繹感到「非常吃驚」。

保安局亦對於羅健熙「罔顧公眾安全，將見疑即報的善意提醒污名化」予以譴責，並重申當局呼籲社會重視精神健康，政府亦已提出10項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士，執法機構會繼續致力維持社會治安，與市民合力打擊罪案，保障市民生命財產安全。

羅健熙：對換來譴責感到十分無奈

羅健熙下午回應保安局聲明，他表示：「一直以來政府與關心精神健康的團體人士，均極力希望減少社會對精神病患者的負面標籤和刻板印象，因為負面標籤會阻礙患者及早求助，亦影響社會共融的效果。經歷近月的多宗事故，這些努力變得更為艱巨，亦需要更大努力才能減少對患者的定形及其造成的負面影響。」

他又提到在文章相關段落是關注官員用語可能引起的負面影響，「文中引述的幾個形容詞正正是我對負面標籤的憂慮，擔心政府官員對患者作出的刻板形容會加深市民對精神病患的誤解和標籤效應，應該小心留意，並真誠、溫婉、平實地在文章寫出來作善意提醒，對於因此換來『罔顧公眾安全』和譴責感到十分無奈。」