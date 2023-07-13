羅健熙《明報》撰評論文章　保安局譴責斷章取義

保安局對防罪信息遭扭曲演繹「非常吃驚」

保安局今日下午出稿，指羅健熙對鄧炳強的回應斷章取義、混淆視聽，誤導讀者有關言論歧視某些社群，對此予以譴責。保安局又指，鄧炳強當日答覆立法會提問時，呼籲市民如預視或懷疑罪案發生，應及早通知警方，見疑即報，強調鄧炳強作為保安局長，有責任提醒市民留意公眾安全，但形容羅健熙「卻對此善意提醒斷章取義，將言論歪曲成對精神病者存偏見、歧視等」，對羅健熙將正面的防罪信息扭曲演繹感到「非常吃驚」。

保安局亦對於羅健熙「罔顧公眾安全，將見疑即報的善意提醒污名化」予以譴責，並重申當局呼籲社會重視精神健康，政府亦已提出10項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士，執法機構會繼續致力維持社會治安，與市民合力打擊罪案，保障市民生命財產安全。