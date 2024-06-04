羅奇倡中央列「兩制」下香港特徵　逐項展示付諸實行

曾被指為中國「大好友」的摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)早前發表「香港玩完」論，引起爭議。近日他訪港並接受本地報章訪問，形容香港已由「一國兩制」變成「更有中國特色的兩制」，建議北京及特區政府可列出香港有別於內地的特徵，並逐項向外展示，付諸實行。

羅奇說，香港自2019年「一國兩制」的定義已改變，但「不代表沒有兩種制度，只是我們未必願意承認，是更有中國特色的兩制」。他認為北京中央未來不太可能不繼續控制香港，「2019年改變了所有事，不論是對香港、抑或中國對香港規管」。他坦言有分析認為，為了香港能維持金融中心地位，北京或要作某些讓步，這種看法他認為雖然正確，但「對北京沒有甚麼說服力」。

倡北京列「兩制」下香港特徵 逐項展示付諸實行

羅奇又說香港與內地在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間也愈來愈小，故現仍維持「玩完」的觀點。他建議北京及特區政府可列出香港有別於內地的特徵，包括法治、資本自由流通及人員流動等，並透過強調各範疇付諸實行，向外展示香港在每個範疇下仍堅持「一國兩制」。

對於香港經濟問題，羅奇指香港過分傾斜金融業，應擴闊經濟基礎，又認為香港與新加坡的競爭，比較結果對香港較不利，尤其是香港經濟不如預期，人才便離開及流向「更創新、更有活力的地方」。