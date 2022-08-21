羅氏針織工作室 提供時裝針織品個性化平台 傳承針織工藝 支持本地創意產業

紡織製造業曾是香港的支柱產業，但隨著經濟起飛、營運成本上漲及工業北移等因素，令針織業日漸式微。然而在香港擁有近五十年織造經驗，羅氏集團旗下的羅氏針織，為推廣針織工藝、潮流設計及藝術文化，並響應香港特區政府提倡的再工業化，剛於荔枝角成立佔地六千多平方呎的工作室，開設本地生產線，為本地設計師及企業提供個性化服務平台。 「羅氏集團已擁有五十年針織工藝，我們很想將針織傳承帶給香港市民。過往我們主要從事服裝生產，而我們希望能將針織技術傳承至不同產品，故於工作室放置了不同類型的針織產品。」羅氏針織總經理何家和(Milton)表示，希望通過再工業化，將工作室打造成結合零售、活動及生產的空間，使針織工藝得以傳承。

Milton指現時香港已由追求量產轉為個性化生產，香港的設計創意有相當優勢，設計師只需提供圖像或文字，很快便可以新型自動織機造出不同的針織品，這亦是工作室支持本地創作的一大優勢。他並希望客製化服務能進一步由商業客戶推至最終用家，形成一個獨特的商業模式，帶動針織服裝業工藝傳承下去。 以針織藝術品美化社會 展現無限可能 除了服飾外，針織技術亦可做出立體藝術品、手袋、佩飾，甚至牆身裝飾。羅氏特別希望將針織融合藝術，過往兩年與法國五月合作，與藝術家共同創作針織藝術，今年更加入3D立體效果，千變萬化。羅氏亦與深水埗民政處、深水埗區內居民、師生、少數族裔、青年議會及房屋署合作，把學生原創的針織作品，於深水埗區的街道和公園展示，以美化社區及慶賀香港特區政府成立二十五周年，同時亦可做到集團「Fashion the City」的效果，讓市民欣賞這些美麗的針織品。

支持本地設計 加入環保概念 羅氏集團亦與不同時裝設計師合作及出席各項時裝界盛事，包括由香港貿易發展局主辦的CENTRESTAGE 2022。羅氏針織亦承傳集團的「商社共生」理念，大力支持年輕設計師和自家品牌生產針織產品，部份產品亦同時在M+藝術館及香港貿易發展局的設計廊出售。 「我們希望將針織融入大家的生活中。」Milton補充指，平台一直與不同設計師合作，例如將他們的畫作製成針織袋，化為日常用品。其實羅氏集團非常支持像hoopla的本地品牌，利用針織去製作一些「有趣幽默」的本地文化產品，讓大家發掘針織的趣味。同時工作室非常支持使用環保物料以支持低碳，合乎集團1.5度計劃及可持續時裝的經營理念。

發揮創意 Knit What You Can Imagine 羅氏針織工作室除作為生產基地外，亦設零售區提供個性化服務，客人只需簡單步驟即可挑選產品款色、顏色、字體設計及其他個性化設計，更會定時加入新設計和款色。除了一般消費者，工作室亦接受公司訂單，造出獨一無二的優質針織產品。Milton並希望藉工作坊探索更多可能，讓設計師們可利用新的技術和物料，創作更多針織藝術品。市民大眾亦可於工作坊的開放時間隨時到訪，發揮創意並訂製專屬的個人化針織產品，做到Knit What You Can Imagine! 早前工作室舉行了預覽派對，請來Fashion Farm Foundation (FFF) 主席馬天佑及藝人黎紀君Christy等多位嘉賓參加。 Christy於參觀工作室後表示，知道最近十分流行針織寵物地氈，十分期待以愛犬的照片製作針織袋。她指小時候有織頸巾經驗，但經常會半途而廢。參觀工作室對她來說感覺相當新鮮，特別看中一張以「麻雀」為主題的針織毛氈，感到相當有趣。「最近我愛上打麻雀，故一看到這產品便覺得相當吸睛。亦覺得很有創意，羅氏針織巧妙地將不同的地道香港文化融入產品設計中。」 天佑則指參觀工作室讓他大開眼界，因最新的針織技術不只用於織造衣物，亦可應用於立體物件如「公仔」等不同產品上，他表示十分喜歡現時佈置於深水埗，用於美化社區的針織公仔。「對香港的時裝設計師而言，這是相當好和靈活的技術，設計不再局限於平面。希望更多設計師能應用此項技術，作不同嘗試，探索更多可能。」他指FFF或個人將有機會與工作室進一步合作。羅氏將工作室作為創意平台，希望提供設計師最需要的資源，同時亦盡力為設計師提供相關資料及分享生產經驗以供參考。