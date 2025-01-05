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2025-01-05 11:47:29

羅淑佩參加港珠澳2公里榮譽盃盼多辦同類賽事　鄧炳強指賽事重燃跑步鬥心

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羅淑佩(右)表示很久沒有跑步。(吳康琦攝)

羅淑佩(右)表示很久沒有跑步。(吳康琦攝)

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第二屆港珠澳大橋香港段半馬拉松早上舉行，約有8,000人參與，包括約1,600名非本地跑手。文化體育及旅遊局局長羅淑佩舉行起步禮後參加2公里榮譽盃，她賽後表示很久沒有跑步，起跑後才發現沿途可以看到很美的日出，形容是「體育一半、旅遊一半」。

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鄧炳強指賽事重燃他久違的跑步鬥心。(吳康琦攝) 羅淑佩(中)與霍啟剛夫婦賽後合照留念。(吳康琦攝) 多名政府官員和立法會議員參加2公里榮譽盃。(吳康琦攝) 多名2公里榮譽盃參加者合照留念。(吳康琦攝) 林定國完成2公里榮譽盃賽事。(吳康琦攝) 2公里榮譽盃參加者起步。(吳康琦攝) 林定國完成2公里榮譽盃賽事。(吳康琦攝)

相信旅客運動員有助刺激旅遊業

羅淑佩指，自己剛剛病癒，不是準備了很多，所以能完成賽事都很開心，又稱看到跑手很開心，若交通安排到希望日後在港珠澳大橋舉辦更多同類賽事。她引述田總稱，日後的大型賽事，除精英的外地運動員、旅客運動員外，也想找一些並不是最精英、但都是旅客的人士，相信他們來跑步的同時亦會過夜和消費，有助刺激旅遊業。

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保安局局長鄧炳強亦有參加榮譽盃，他在社交網站表示，大橋香港段開揚的景緻令他非常享受，「有風景有宏偉建築」，不經不覺就完成2公里賽事，並重燃他久違的跑步鬥心，希望之後有時間可以重拾這個運動習慣。

律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞、體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛夫婦、立法會議員簡慧敏、尚海龍、鄭泳舜等，以及「微笑劍后」江旻憓與其上司、馬會公司事務執行總監譚志源都有參加榮譽盃。

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