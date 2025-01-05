羅淑佩參加港珠澳2公里榮譽盃盼多辦同類賽事　鄧炳強指賽事重燃跑步鬥心

第二屆港珠澳大橋香港段半馬拉松早上舉行，約有8,000人參與，包括約1,600名非本地跑手。文化體育及旅遊局局長羅淑佩舉行起步禮後參加2公里榮譽盃，她賽後表示很久沒有跑步，起跑後才發現沿途可以看到很美的日出，形容是「體育一半、旅遊一半」。

羅淑佩指，自己剛剛病癒，不是準備了很多，所以能完成賽事都很開心，又稱看到跑手很開心，若交通安排到希望日後在港珠澳大橋舉辦更多同類賽事。她引述田總稱，日後的大型賽事，除精英的外地運動員、旅客運動員外，也想找一些並不是最精英、但都是旅客的人士，相信他們來跑步的同時亦會過夜和消費，有助刺激旅遊業。

保安局局長鄧炳強亦有參加榮譽盃，他在社交網站表示，大橋香港段開揚的景緻令他非常享受，「有風景有宏偉建築」，不經不覺就完成2公里賽事，並重燃他久違的跑步鬥心，希望之後有時間可以重拾這個運動習慣。

律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞、體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛夫婦、立法會議員簡慧敏、尚海龍、鄭泳舜等，以及「微笑劍后」江旻憓與其上司、馬會公司事務執行總監譚志源都有參加榮譽盃。