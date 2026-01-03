羅淑佩稱與江旻憓有交流意見　相信對方可提供較新見解

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今年會繼續推廣盛事經濟，指盛事的參與人數多、經濟效益大，指旅客必須在盛事舉行期間到港，否則「蘇州過後無艇搭」，與遊覽景點的形式不同，又相信不少旅客會為參加盛事而計劃留港過夜的行程。 羅淑佩在一個電視節目表示，未來亦會繼續推廣賽馬旅遊，有與旅遊界立法會議員江旻憓交流。

羅淑佩相信江旻憓可提供較新的見解

對於江旻憓建議「油蔴地警署光影之旅」為旅客預留部分即日票，羅淑佩回應指，展覽環境較窄，每團名額20人，若再增加參觀人數，擔心會較擠迫，會考慮如何處理。她又相信，當政府在未來要制定新政策時，江旻憓可提供較新的見解，亦期待與其他議員有更多討論及交流。