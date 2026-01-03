羅淑佩稱與江旻憓有交流意見　相信對方可提供較新見解

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今年會繼續推廣盛事經濟，指盛事的參與人數多、經濟效益大，指旅客必須在盛事舉行期間到港，否則「蘇州過後無艇搭」，與遊覽景點的形式不同，又相信不少旅客會為參加盛事而計劃留港過夜的行程。 羅淑佩在一個電視節目表示，未來亦會繼續推廣賽馬旅遊，有與旅遊界立法會議員江旻憓交流。
羅淑佩相信江旻憓可提供較新的見解
對於江旻憓建議「油蔴地警署光影之旅」為旅客預留部分即日票，羅淑佩回應指，展覽環境較窄，每團名額20人，若再增加參觀人數，擔心會較擠迫，會考慮如何處理。她又相信，當政府在未來要制定新政策時，江旻憓可提供較新的見解，亦期待與其他議員有更多討論及交流。
羅淑佩表示，港隊男子手球在全運會歷史打入四強，令更多人認識有關運動，會安排在適合的地方讓他們練習，亦考慮提供啟德室內場館作練習場地。另外，她亦透露，本港7月將舉行劍擊的世界賽事。
有指跨年倒數活動樂隊年紀較大 羅淑佩：歌曲耳熟能詳
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，去年全年共有4990萬訪港旅客人次，略為多過旅發局年初估算4900萬人次，當中74%內地旅客、26%海外旅客，與以往的分布有不同。她表示，以往內地旅客及海外旅客的佔比約8比2，今年海外旅客的增長更明顯。至於地區方面，日本、東南亞、中東旅客的增長較好，相信與機場三跑的運力、政府重視開拓中東、東盟市場有關。
羅淑佩在一個電視節目表示，在12月31日除夕有接近20萬旅客入境，其中約15萬為內地旅客、4萬多為海外旅客，較去年同期有所增長。她表示，在旅發局主辦的跨年倒數活動上，有經典殿堂級樂隊及知名香港歌手表演，得知有意見認為樂隊成員的年紀較大，但認為相關歌曲耳熟能詳，相信旅客會有親切感。她亦提到，明白大家期待維港煙花匯演，會思考如何結合今年倒數活動的經驗，在形式上有創新安排。
羅淑佩表示，明白取消跨年煙花匯演對海景餐廳及酒店的生意會有影響，感謝業界體諒，又說已經聽到有意見認為，農曆新年煙花匯演應該復常，讓業界增加生意額。
