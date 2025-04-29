羅淑佩稱香港銳意成為穆斯林友善目的地　探討與中東旅遊業界合作

羅淑佩介紹特區政府致力培育精英體育人才，為本地運動員提供全面支援及專業培訓，提及香港充滿活力的賽馬文化，並邀請對方到訪香港，探討進一步的體育合作與交流機會。

正於阿聯酋杜拜訪問的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，昨日與阿聯酋體育部長進行交流和互動，雙方就推動當地成為全球大型國際體育賽事的樞紐、體育產業專業化、利用體育作為主要經濟動力，以及透過參與體育活動促進社區團結等方面，分享願景。

羅淑佩隨後拜會中國駐杜拜總領事歐渤芊，在會上匯報文體旅局近期的工作，並概述促進香港與中東地區合作及建立更緊密聯繫的計劃。歐渤芊分享她對阿聯酋文化和旅遊業生態的見解，指出兩地合作的潛在機會，強調香港在高端旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊等方面具備優勢，有重要發展潛力。

下午出席阿拉伯旅遊市場展

羅淑佩下午出席阿拉伯旅遊市場展，參觀不同展館，與當地貿易代表交流，並探討香港與中東旅遊業界的合作機會。

文體旅局、旅發局和香港駐杜拜經濟貿易辦事處晚上聯合舉行晚宴，逾70名嘉賓出席，包括中東旅遊業界主要合作夥伴，以及香港旅遊業界領袖和代表。羅淑佩致辭表示，香港提供多元化旅遊體驗，適合任何年齡、任何喜好的旅客，而新落成的啟德體育園更可舉辦世界級體育和娛樂盛事。