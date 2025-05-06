羅淑佩稱黃金周國內外旅客顯著增 5日最少91.3萬內地客訪港

一連5日內地五一黃金周假期完結，昨最後一日截至晚上9時共有8萬內地旅客訪港，5日合共暫錄得91.3萬內地旅客入境人次，而昨日截至晚上9時亦有43萬人次香港居民回港。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，今年五一訪港內地或外國旅客數量，均錄得十分可觀增幅。

來到五一長假最後一日，入境處數據顯示，昨日截至晚上9時共有89.5萬人次出入境，包括8萬名內地旅客入境，當中最多人經機場來港，達1.6萬人次，其次是高鐵西九龍管制站1.4萬人次、落馬洲支線管制站1.2萬人次；同時段有43萬人次港人回港。 連同首4日數字，內地旅客入境人次最少達91.3萬。山頂、中環碼頭、尖沙咀等旅遊景點，昨繼續不乏內地遊客身影。訪港3日內地旅客齊小姐表示，今次並非專誠來港購物，而是帶小朋友到香港迪士尼樂園遊玩，因此到主題樂園以外只在銅鑼灣附近逛逛，估計消費約港幣數千元。

浙江客稱部分品牌在港買更實惠 來自浙江的竺小姐同樣選擇趁假期，帶同小朋友來港5天，行程就包括購物元素。她指，因部分品牌在香港的價格相對更優惠、更實惠，所以較喜歡來港逛街，又預計會到海洋公園看動物和乘搭維港遊船等，旅程合共花費過萬元。 從天津來的趙小姐和朱小姐則認為，在香港購物較方便、機票較便宜，學校的假期也剛好避開人潮，故前日起來港4天遊，兩人計劃在尖沙咀海港城、中環、香港迪士尼樂園等地遊玩，並消費數千元旅遊及購買護膚品、化妝品、頸鏈等折扣比內地優惠的產品。 羅淑佩昨在社交網站指，今年五一訪港的內地或外國旅客數量，均錄得十分可觀增幅，相信尖沙咀一帶的維港景色必定引來遊客如鯽。她又稱，自己昨日日間從灣仔沿海步行往北角，看見不同市民和旅客均享受海港，推介市民和旅客發掘香港之美。