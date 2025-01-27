羅淑佩自言非追星族 笑言做得Ian阿媽非「含情脈脈」｜Ray Online

羅淑佩解釋，當時她正在和身邊一起走的女士邊聊邊笑，「我有朋友一起去機場，看歌星的拍攝訪問，當然開心，但媒體就裁切了那位女士，好像我自己一個人跟着我的偶像，就說我『含情脈脈』看着偶像。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩一直毫無保留公開表明自己是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲，並多次被發現在陳卓賢的活動中現身，更因此被貼上「追星局長」標籤，不時成為娛樂版「常客」，更被形容「含情脈脈追星」。她近日接受傳媒專訪時首次澄清自己並非所謂的「追星族」，強調「老實說我都能做他（Ian）的媽媽了，怎麼『含情脈脈』呢？」，強調自己不只喜歡一位歌星，亦會支持其他歌手。

羅淑佩笑道一直支持本地演藝行業，年輕時也看譚詠麟、陳百強、Beyond，喜歡的歌手一出唱片，自己就會馬上去買，強調自己並非真正的「追星族」。「追星是指偶像的每個活動都不缺席，每日生活都圍繞偶像，我想我絕對不是。」

自己非明星不會反駁「緋聞」

羅淑佩提起自己被人誤會是「追星族」解畫，指當時在機場她去參加一個喜歡的年輕歌手的活動，結果被媒體拍到，說她「含情脈脈」地跟在年輕歌手身後，「老實說我都能做他的媽媽了，怎麼『含情脈脈』呢？」

羅淑佩解釋，當時她正在和身邊一起走的女士邊聊邊笑，「我有朋友一起去機場，看歌星的拍攝訪問，當然開心，但媒體就裁切了那位女士，好像我自己一個人跟着我的偶像，就說我『含情脈脈』看着偶像。」羅淑佩講笑道，自己不是明星，不會去反駁「緋聞」，「清者自清。」