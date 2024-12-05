羅淑佩陳美寶升局長　兩人皆曾任運輸署長　羅為hellosss「Ian粉絲」形象貼地

國務院今日(5日)宣布，任命香港特區政府房屋局常任秘書長/房屋署署長羅淑佩擔任文化及體育旅遊局局長，並免去楊潤雄的職務。此外，運輸及物流局局長林世雄也被免職，其常任秘書長陳美寶將接任。這意味著本屆特區政府的局長班子將增添兩名女將。
陳美寶參與中環灣仔繞道通車儀式
羅淑佩和陳美寶均於1989年加入政府，並曾擔任運輸署署長。陳美寶在1989年7月加入政務職系，於2022年4月晉升為首長級甲一級政務官，並在多個決策局和部門服務。
她於2017至2020年任運輸署署長，2020年8月起擔任運輸及房屋局常任秘書長(運輸)。在她任運輸署署長期間，參與了中環灣仔繞道和東區走廊的通車儀式，當年時任行政長官林鄭月娥表示，中環及灣仔繞道項目是一個經歷30年、「幾經波折，得來不易」的好例子。
羅淑佩處理「易通行」打擊濫用公屋
羅淑佩則在2020年任替陳美寶為運輸署署長，期間她主理包括「易通行」及「三隧分流」等措施，其後「易通行」一度延遲推行，她就此曾表示感到人生中頗大的挫敗感。羅淑佩在2023年擔任房屋局常秘兼房屋署署長期間，主理打擊濫用公屋漸見成效，回收5,000個公屋單位，並推出實名舉報獎賞計劃，包括現金3,000元及獎狀等。
羅淑佩最為人熟知的是她是本地男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)的忠實粉絲「Hellosss」。她曾在公餘時間到香港國際機場、沙田馬場及亞博館參加陳卓賢的公開宣傳活動和樂壇頒獎禮。今年，她亦出席了MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)的首個個人演唱會。