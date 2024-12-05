羅淑佩陳美寶升局長　兩人皆曾任運輸署長　羅為hellosss「Ian粉絲」形象貼地

羅淑佩(右)和陳美寶升任為局長，她們同樣曾任運輸署署長。(林俊源攝)

國務院今日(5日)宣布，任命香港特區政府房屋局常任秘書長/房屋署署長羅淑佩擔任文化及體育旅遊局局長，並免去楊潤雄的職務。此外，運輸及物流局局長林世雄也被免職，其常任秘書長陳美寶將接任。這意味著本屆特區政府的局長班子將增添兩名女將。

陳美寶參與中環灣仔繞道通車儀式

羅淑佩和陳美寶均於1989年加入政府，並曾擔任運輸署署長。陳美寶在1989年7月加入政務職系，於2022年4月晉升為首長級甲一級政務官，並在多個決策局和部門服務。

她於2017至2020年任運輸署署長，2020年8月起擔任運輸及房屋局常任秘書長(運輸)。在她任運輸署署長期間，參與了中環灣仔繞道和東區走廊的通車儀式，當年時任行政長官林鄭月娥表示，中環及灣仔繞道項目是一個經歷30年、「幾經波折，得來不易」的好例子。