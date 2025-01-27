羅淑佩：已明確向本港酒店業表明 「絕不能殺雞取卵」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受報章訪問表示，香港旅遊業和周邊產業機遇處處，認為關鍵在用多、用好中央的一系列優惠措施，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽註，中央政府送贈兩隻大熊貓等。她說希望透過政府、業界及旅遊大使的共同努力，讓來港旅客樂而忘返、念念不忘，以至一來再來，期望構建良好旅遊生態圈，讓旅客變成常客。 啟德體育園主場館將於今年4月上演英國樂隊Coldplay演唱會，羅淑佩表示，部分演唱會門票已有住宿及境內觀光的套票，希望今年再發展香港美酒佳餚巡禮和郵輪的合作，又提到去年郵輪旅客在香港美酒佳餚巡禮，感到很愉快，今年希望做得更好，相信大有可為。

大灣區「一程多站」式旅遊是共識 羅淑佩又表示，發展粵港澳大灣區「一程多站」式旅遊是區內共識，相信中央惠港政策可以幫助香港用好「一程多站」策略，舉例說澳門有好的演唱會，旅客到澳門後，亦可以來港參加其他盛事，再到大灣區內地城市旅遊，認為在策劃「一程多站」時，會考慮其他城市的亮點，再組合一起，而不單只想香港自己。 被問到農曆新年期間預計有百多萬人次旅客訪港，羅淑佩說已明確向本港酒店業表示，絕對不能殺雞取卵。她提到過往疫情前旅客量巔峰時，曾有酒店的普通房收費達萬元，甚至數萬元，認為現在不應該再這樣，因為深圳仍有很多選擇。她說香港酒店的房間未必很大，但服務要好，配套要夠多，同時要有合理收費，希望香港與旅客的關係是細水流長，吸引旅客常來港，享受香港不同的好。

全運會今年頭等盛事 提升港人國民身份認同 全運會將於今年11月於粵港澳三地舉行，羅淑佩形容全運會是今年的頭等盛事，香港會竭盡所能辦好這屆全運會。她又認為全運會除了是香港運動員和全國各地運動員競技的機會，亦是提升港人國民身份認同感的契機。 羅淑佩認為內地運動員實力很強，但相信香港運動員有機會在相關項目中奪取獎牌。她認為港隊如在主場贏出比賽會很開心，香港市民可以透過在主場為港隊打氣，進一步提升國民身份認同，感受香港作為國家的一部分。

原文刊登於 香港電台