羅淑佩：推動鯉魚門特色旅遊　欣澳遊艇停泊過夜需考慮噪音

政府早前成立由政務司副司長領導的「發展旅遊熱點工作組」於上月召開首次會議。文化體育及旅遊局局長羅淑佩預計， 工作組會在明年上半年制定推進項目，重申政府將通過創新思維和更好地利用香港豐富而獨特的資源，將香港發展成為首屈一指的旅遊目的地，並開發具有本地和國際特色的旅遊產品，鞏固傳統旅遊的吸引力，落實「無處不旅遊」的概念。

民建聯議員顏汶羽關注政府如何推動鯉魚門的旅遊業發展。羅淑佩說旅遊事務署自2020年12月開始，推動鯉魚門海傍改善計劃，包括建造登岸設施、發展海濱長廊及進行改善工程等，第一及二期工程包括興建新的觀景臺等已經完成，並已開放給公眾，餘下工程包括公眾登岸設施、防波堤及海濱長廊，預計下月底完工，屆時鯉魚門海濱休憩處及鯉魚門休憩花園等，將會結合鯉魚門鄉村風貌和海鮮美食，為旅客提供一條特色路線，同時讓地區團體舉辦活動，推進區內旅遊業進一步發展。