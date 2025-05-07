羅淑佩：東壩無法長期承載大量旅客　探討是否容許穿梭車輛載遊人

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，在剛過去的內地五一黃金周，透過各部門共同努力，即使大量旅客前往萬宜水庫東壩，整體運作大致順暢。政府短期措施主要通過增加交通服務以應付需求，但不能無限量地在郊野公園增加交通服務，東壩亦無法長期承載大量旅客，政府必須考慮郊野的承載力，以確保生態旅遊可持續健康發展。

羅淑佩：政府長遠希望來港旅客分散到不同行山路徑

至於會否探討在周末或公眾假期對東壩實施交通管制，羅淑佩在立法會回覆議員質詢表示，政府會討論最適合的方法，包括探討是否可以容許適切的穿梭車輛，接載遊人由北潭涌進入東壩，並同時照顧當區居民的需要。她指出，政府長遠希望來港旅客分散到不同行山路徑，例如城門水塘、大欖涌千島湖等，當局會聯同旅發局加強向旅客推廣香港其他行山路線，漁護署亦會加強郊野公園的管理工作。