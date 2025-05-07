羅淑佩：東壩無法長期承載大量旅客　探討是否容許穿梭車輛載遊人

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，在剛過去的內地五一黃金周，透過各部門共同努力，即使大量旅客前往萬宜水庫東壩，整體運作大致順暢。政府短期措施主要通過增加交通服務以應付需求，但不能無限量地在郊野公園增加交通服務，東壩亦無法長期承載大量旅客，政府必須考慮郊野的承載力，以確保生態旅遊可持續健康發展。
羅淑佩：政府長遠希望來港旅客分散到不同行山路徑
至於會否探討在周末或公眾假期對東壩實施交通管制，羅淑佩在立法會回覆議員質詢表示，政府會討論最適合的方法，包括探討是否可以容許適切的穿梭車輛，接載遊人由北潭涌進入東壩，並同時照顧當區居民的需要。她指出，政府長遠希望來港旅客分散到不同行山路徑，例如城門水塘、大欖涌千島湖等，當局會聯同旅發局加強向旅客推廣香港其他行山路線，漁護署亦會加強郊野公園的管理工作。
議員林素蔚表示，東壩是地質公園保護區，政府會否考慮限制人流上限。羅淑佩表示，旅客會選擇合適時間前往，甚至考慮錯峰出行，令自己有更佳體驗，而長遠政府會檢討是否仿傚其他旅遊景點一樣，採用預約制度，旅客需預約交通工具前往。
自由黨議員邵家輝關注，政府會否善用科技提供平台，讓市民和旅客知悉景點的實時情況，以便分流。羅淑佩認為是很好的建議，政府會考慮如何落實。
經民聯議員陸瀚民關注政府會否密切留意社交媒體或旅客的趨勢，為有潛力爆紅的郊外景點做定交通預案。羅淑佩說政府會不斷觀察社交媒體的走向，同時會尋求一些新趨勢，預示如果一些地方有潛力便會做定準備工作，當有旅客前來，就可更快速及有效地跟進。
原文刊登於 香港電台