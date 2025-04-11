羅淑佩：正檢討紅館伊館定位　演唱會實名制須與主辦單位討論

在立法會財委會特別財委會會議上，A4聯盟的楊永杰說，隨著啟德體育園的啟用，希望政府考慮增加紅館和伊館舉辦演唱會比例，又建議演唱會售票採用實名制打擊「黃牛」問題。文化體育及旅遊局局長羅淑佩說，如果希望申請租用紅館和伊館，在「僧多粥少」下，需要視乎活動的性質及受歡迎程度。由於啟德體育園啟用後表演場地有所增加，當局正檢討紅館和伊館的定位，有結論會盡快公布。至於售票能否全面採用實名制，她說要與演唱會主辦單位討論。

姚柏良關注西貢麥理浩徑和東壩交通配套不足問題 旅遊界立法會議員姚柏良關注，西貢麥理浩徑和東壩交通配套不足的問題。羅淑佩說，推廣山徑旅遊時，相關設施需要與自然融合，其中西貢白腊一帶的生態價值很高，她自己作為一個拯溺潛水人士，不太贊成該處興建大規模的登岸設施，因為自然資源可能會受到破壞。她又說，東霸現時雖然是旅客「打卡」的熱點，如果要讓「對頭車」從容地行駛，就必須開山劈石，但發展生態旅遊需要平衡，旅遊事務署將會牽頭，與漁護署、運輸署及相關業界人士研究如何理順交通安排，但未必會大規模引入交通設施。

另外，由廣東、澳門及香港共同承辦的第15屆全國運動會將於11月舉行，羅淑佩說，籌備工作已經進入直路，過去當局已舉行不同測試賽，成果良好，未來會舉行更多測試賽例如籃球等。政府亦會利用今次契機，推動本港體育事業進一步發展。

梁毓偉關注全運會的宣傳工作 選委界議員梁毓偉關注全運會的宣傳工作，以及如何藉此推動本港旅遊業。羅淑佩表示，宣傳工作分幾個層面，其中在轉播和直播賽事安排方面，需要與廣東當局和組委會協商。 羅淑佩又提到，不少內地和本地媒體都提出有興趣在全運會前報道相關消息，她認為傳媒可報道不同省市的強項、本港市民有興趣的項目等，相信可增加大眾觀賞賽事的興趣，亦可增加對國家體育發展的整體認識。而在旅遊方面，她指需要配合票務安排，稍後公布後當局可與旅行社商討，如何做到「一站多站」，讓民眾能到粵港澳三地觀看比賽。