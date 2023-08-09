羅湖口岸向特別群組實施「常旅客」計劃 深圳口岸辦實施18項優化通關環境措施

羅湖口岸仍是連接港深最繁忙陸路口岸。

王剛接受內地媒體訪問時透露，1月8日至周一(7日)，羅湖通關量為2,300萬人次，其次是福田口岸2,100萬人次。他指，羅湖口岸建成時間早，設施相對殘舊，當局準備改造口岸，提升通關設施和查驗條件，但強調不會拆除重建。他補充指，很多深圳人、港人對羅湖口岸有情結，因是改革開放象徵，未來將「修舊如故」，還要讓民眾感受到老羅湖口岸留下的心裏記憶，保留和陳列口岸文化。

中港恢復通關，兩地人流日見頻繁，深圳市口岸辦主任王剛表示，年初恢復通關後，羅湖口岸是各口岸旅檢通關量第一名，當局擬在羅湖口岸實行「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要備案為「常旅客」，通關查驗更加便捷。另外，深圳市政府口岸辦公室亦發布18條措施，包括提升口岸通道內免費WiFi速率和穩定性、完善各口岸通關指示牌等，優化陸路口岸通關環境、通關便利化以及通關體驗。

王剛指，很多深圳和香港居民對羅湖口岸有情結，故只會改造口岸，不會拆除重建。

口岸設臨時服務站助港人深圳掃碼支付

深圳市政府口岸辦公室昨亦發布18條措施，包括完善口岸便民服務功能，提供免費諮詢、外置充電、飲用水、行李手推車、輪椅、急救藥箱等服務；完善通關指示牌，率先完善羅湖、福田、深圳灣、蓮塘口岸繁體中文、英文指示牌，會增加交通指引、洗手間、停車場、貨幣兌換等指示牌。增強口岸手機信號覆蓋，增設5G基站；提升口岸通道內免費WiFi速率和穩定性；在口岸設臨時服務站，協助香港旅客掌握微信、支付寶、雲閃付等掃碼支付使用功能等。

新皇崗口岸推深港合作查驗

另外，王剛表示，新皇崗口岸將於2026年投入使用，屆時會實施「一地兩檢」和「合作查驗，一次放行」。他指做法對於深港兩方查驗單位在工作方式無大變化，但可縮短旅客過關時間。他又指，新皇崗口岸實行「一地兩檢」，就可取消香港落馬洲管制站，按香港的規劃，管制站區域原址建設科技園區。意味改造一個口岸，可為河套深港科技創新園區及香港新田科技園區釋出更多土地。

盼公布更多「常旅客」計劃細節

民建聯立法會議員劉國勳指，留意到羅湖口岸推出「常旅客」計劃，雖然暫時未有細節，期望口岸辦稍後可公布更多細節，他相信「常旅客」與未來可便利深港創科人員往來的福鄰口岸做法接近，讓特定人群可便捷過境的做法。他認為要令口岸流通、通關過程加快，利用科技提升效率是恰當做法。

劉國勳下星期亦會到深圳與深圳市發改委、口岸辦等部委的官員會面，商討創新和便利的通關模式，包括延長不同陸路口岸的開放時間等。