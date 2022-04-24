羅致光指來年度康復院舍名額有明顯增長

勞福局長羅致光在網誌中提到，多項住宿康復服務的名額，來年都有明顯的增幅，當中精神病康復者長期護理院在2022/23年度，將較2021/22年度有25.2%增幅，增加400個名額；嚴重殘疾人士護理院亦有逾17%增幅，增加名額200個。他指出，在2020年《殘疾人及康復計劃方案》的制定、多項康復服務的人口規劃比例重新寫入《香港規劃標準與準則》中、在合適的私人賣地條款中加入所需社會福利的服務設施，以及在未來的資助房屋的發展中提供額外5%的總樓面面積作為福利用途等，康復服務的設施供應，就如已鋪好的高鐵軌道，只要處理好人力及財務需求，「列車就可按部就班啟程到達目的地。」

羅致光指，康復服務缺乏處所及人力，安老服務更居挑戰，包括社區人士「不要在我附近」(Not in my back yard)反對聲音，令到不少服務無法啟動，最深刻一個服務單位延誤25年。所以在新社區發展的規劃初期，若已將康復服務納入發展計劃中，就減少了所謂居於附近居民的反對。在2份《方案》的長遠規劃下，下年度多項康復服務院舍名額將有3.8%至25.2%增長，均主要來自2013年《施政報告》提出的小欖綜合康復服務大樓發展項目。

至於有特殊教育需要的幼兒，到校學前康復服務由2017-18年度試驗階段的3,000個名額，到2022/23年度將會增加至10,074個名額，略為超額完成。羅致光稱，當局相信到2023年中，除了服務安排所需時間外，到校學前康復服務可以達至實質上零輪候時間。