羅致光：增加資助位、改善私營安老院質素為未來大方向

第五波疫情下，安老院舍淪為重災區。勞工及福利局局長羅致光今日(10日)在網誌表示，增加資助宿位及改善私營安老院質素，是未來安老院發展的大方向；主體發展會以合約院舍為主，輔以院舍服務券及買位制度。

羅致光表示，現時合約院舍的資助宿位所佔比例由四成至八成不等，在規劃上資助宿位佔六成，但此比例可靈活運用。他指，視乎日後香港整體規劃，若能提供更多院舍用地，即可興建更多合約院舍，建築成本由政府承擔，私營機構可以透過公開競投，營運這些院舍，當中一定比例為非資助宿位，間接減少私營機構需要在私人巿場上租用場所提供院舍服務。他期望可透過合約院舍的增加，逐步利用非資助宿位，建立一個既具質素亦具規模的私營宿位巿場。

他又指，現時的院舍服務券是用「錢跟人走」及「能者多付」的原則建構，持有人可以使用合符基本要求的安老院，包括合約院舍及買位院舍的非資助宿位，以至由非政府機構營運的自負盈虧院舍。

羅致光認為，買位數目、院舍服務券數目及合約院舍的資助宿位比例可按日後安老政策，以及公共財政資源運用需要而調整，惟前提是透過規劃帶動的發展，提供足夠的安老宿位。他坦言，雖然現屆政府未能提供足夠資助安老宿位的數目，亦沒有訂立未來人口高齡化安老服務所帶來公共財政挑戰的方案，但已建立了規劃機制，確保有足夠的資助宿位，以及多項資助宿位的政策工具，以應付未來的挑戰。

至於現只符合發牌資格，不符合買位院舍質素的私營安老院，即所謂「牌照院」，他指在政府提出修例及獲得通過後一段指定期間，將會基本上消失，現屆政府已建立取締路線圖與時間表。