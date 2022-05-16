羅致光：院舍修例下周三首讀 460院舍或未符新規 料削6300宿位

政府草擬的《2022年院舍法例(雜項修訂)條例草案》，將於下周三(25日)在立法會首讀。勞工及福利局長羅致光在網誌中表示，修例有助改善院舍服務質素，更符合社會要求。他指，現時約有460間院舍未符合新規定，要削減約6,300個宿位，但因市場有符合新規定的8,700個空置宿位，料修例不會令現有住客失去院舍照顧。

即將首讀的條例草案，涵蓋八大修訂，包括提高最低人手規定；調高每名住客的最低人均樓面面積；加強對院舍營辦人的問責；引入院舍主管註冊制度；改善保健員註冊制度；優化藥物管理、使用約束措施和維護住客尊嚴及私隱的規定；調高罰則；以及廢除安老院的豁免證明書制度。

法案建議高度照顧院舍分兩階段增加最低人均樓面面積至9.5平方米，中、低度照顧院舍則須在8年內擴充人均樓面面積至8平方米。羅致光指，現時約460間院舍未符合新規定，合共要削減約6,300個宿位。惟他指，由於現時市場上其他已符合新規定的院舍約有8,700個空置宿位，相信今次修訂不會令現居於有關院舍的住客失去院舍照顧。

他又指，修例亦加強院舍持責者的監管，包括引入「負責人」制度，以助推進營辦機構的問責文化。條草案亦引入全新的院舍主管註冊制度，以改善院舍日常管理和運作。

羅致光形容，今次修炒例並非小修小補，料法案通過後未切合現要求的院舍將逐步退場，由符合要求的院舍取代。惟他補充，增加院舍服務供應至為重要，包括公營房屋發展預留樓面作福利設施、豁免安老院地價、改建校舍等。