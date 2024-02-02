美利率不變 市場押注5月減息 息率見頂橫行 憧憬樓市趨穩

美國聯儲局議息後一如預期維持利率介乎5.25至5.5厘不變，主席鮑威爾指3月不太可能減息，市場隨即押注最快5月減息。另分析預期本港利率將維持一段時間，最快年底減息，減幅不會跟足美息腳步，僅0.125厘，而新造按息年底或回落低於4厘水平，有助紓緩供樓負擔，倘再配合樓市撤辣政策出台，期望農曆新年後市場將迎來樓市好消息。 鮑威爾說，政策利率可能正處於今個緊縮周期頂峰，如經濟發展如預期，今年某個時候開始放鬆政策限制將適當，若勞動力市場出現意外疲弱，或將更早減息。有分析指今次議息聲明反映當局調整政策立場顯得更為中性。

議息後利率期貨顯示市場押注5月減息，減息機會率增至95.1%，按日多1.5個百分點，3月減息機會率降至35.5%。 本港多間銀行維持最優惠利率(P)不變，滙豐、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)P為5.875厘，渣打銀行則為6.125厘。

利率走勢預測

金管局：拆息一段時間處高水平 金管局指，聯儲局何時開始減息及往後息率走勢仍存不確定性，高息環境或維持一段時間。本港金融及貨幣市場運作維持暢順，港元匯率保持穩定，拆息將一段日子仍處較高水平。 大新銀行(2356)首席經濟及策略師溫嘉煒指，維持預計聯儲局5月或6月減息機會較大，因通脹去年下半年大部分時間維持約3%水平，仍超出2%目標，要待通脹回落至2%，當局才會考慮減息，料美國今年減息3至4次，共減0.75厘至1厘。另他料本港要近年底才有機會開始減息，減幅僅0.125厘。