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2024-02-02 04:30:45
日報

美利率不變 市場押注5月減息 息率見頂橫行 憧憬樓市趨穩

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撤辣

市場憧憬港府再撤辣，加上息口見頂，樓市最差時刻已過。 (資料圖片)

美國聯儲局議息後一如預期維持利率介乎5.25至5.5厘不變，主席鮑威爾指3月不太可能減息，市場隨即押注最快5月減息。另分析預期本港利率將維持一段時間，最快年底減息，減幅不會跟足美息腳步，僅0.125厘，而新造按息年底或回落低於4厘水平，有助紓緩供樓負擔，倘再配合樓市撤辣政策出台，期望農曆新年後市場將迎來樓市好消息。

鮑威爾說，政策利率可能正處於今個緊縮周期頂峰，如經濟發展如預期，今年某個時候開始放鬆政策限制將適當，若勞動力市場出現意外疲弱，或將更早減息。有分析指今次議息聲明反映當局調整政策立場顯得更為中性。

議息後利率期貨顯示市場押注5月減息，減息機會率增至95.1%，按日多1.5個百分點，3月減息機會率降至35.5%。

本港多間銀行維持最優惠利率(P)不變，滙豐、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)P為5.875厘，渣打銀行則為6.125厘。

鮑威爾

鮑威爾指3月減息機會不大。(路透社)

利率走勢

利率走勢預測

金管局：拆息一段時間處高水平

金管局指，聯儲局何時開始減息及往後息率走勢仍存不確定性，高息環境或維持一段時間。本港金融及貨幣市場運作維持暢順，港元匯率保持穩定，拆息將一段日子仍處較高水平。

大新銀行(2356)首席經濟及策略師溫嘉煒指，維持預計聯儲局5月或6月減息機會較大，因通脹去年下半年大部分時間維持約3%水平，仍超出2%目標，要待通脹回落至2%，當局才會考慮減息，料美國今年減息3至4次，共減0.75厘至1厘。另他料本港要近年底才有機會開始減息，減幅僅0.125厘。

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中原按揭董事總經理王美鳳指，美國這次加息周期已明確結束，息率將進入橫行時期，最快5月至6月開始減息，年內在將減息預期下，息率對樓市將轉為利好因素，有助整體樓市氣氛改善，料年內新造按息將回落至低於4厘，現市場新造按揭息約4.125厘。她說，需待拆息跌至低於按息，銀行才會因應資金成本及業務取態而考慮減P或下調樓按息；港息將先橫行一段時間，因是次加息周期港息僅調高0.875厘，而美息共加5.25厘，以及拆息亦高於按息等。

陳永傑：期待春節後樓市小陽春

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市受美息左右，隨著息口見頂、內地政府出手救市，相信樓市最壞時刻已過去，料利好消息將陸續出現，惟經濟不景下，市場仍欠缺信心，大家憧憬港府提振措施，以至樓市撤辣政策出台，期望農曆新年後將迎來樓市好消息，維持農曆新年成交量小陽春及樓價上半年升5%。利嘉閣地產總裁廖偉強指，息口見頂已成事實，買家入市不會大失預算，業主供樓負擔將穩定下來，本月《財政預算案》撤銷辣招呼聲漸高，春節假期後相信不少觀望市況變化已久買家趁低吸納，令市況重新活躍起來，料最快要到減息期開始，樓價才可逐步回升。

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