美制裁6中央 特區官員 外交部強烈譴責

美制裁6中央 特區官員

美國周一宣布制裁6名中央和香港特區政府官員，包括律政司長林定國、中央駐港國安公署署長董經緯。美方指控相關官員利用《香港國安法》恐嚇和騷擾19名被迫流亡海外的民主派人士，故以制裁作回應。外交部強烈譴責及堅決反對美國濫施非法單邊制裁。特區政府指，對所謂的制裁嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全。 美國國務院周一以進行跨國打壓及損害香港自治為由，制裁6名中央和香港特區官員，包括中央駐港國安公署署長董經緯、律政司長林定國、剛卸任警務處長一職的蕭澤頤、維護國家安全委員會秘書長區志光、警務處助理處長(國家安全)王忠巡，和警務處助理處長趙詠蘭。

美國當局指，制裁6人的理由是利用《香港國安法》，對身處海外的19名支持民主人士，包括一名美國公民及4名美國居民，進行恐嚇、噤聲及騷擾，嚴重損害香港的高度自治及違反中國政府對國際社會的承諾。根據制裁條文，被制裁人士於美國境內，或由美國公民或實體持有的資產會被凍結，並須向財政部海外資產控制辦公室報告。

外交部予以強烈譴責 在北京，外交部發言人郭嘉昆予以強烈譴責及堅決反對。郭嘉昆重申，香港事務純屬中國內政，中國政府維護國家主權、安全的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，敦促美方停止以任何方式插手香港事務和中國內政。

國務院港澳辦強烈反對和嚴厲譴責所謂的「香港政策法報告」及制裁。發言人表示，美國所謂報告的鼓噪和制裁的恫嚇，絲毫動搖不了中央政府和香港特區政府維護國家安全和香港法治的決心意志，將更加激起包括香港同胞在內的全中國人民的同仇敵愾。 駐港國安公署嚴厲譴責美方行為。發言人強調，香港在高水平的安全保障下，必將實現更高質量發展和更高水平開放，美方一而再、再而三對香港進行的無理單邊制裁，不過是一張廢紙，制裁再多仍是廢紙，阻擋不了香港繁榮向前的大勢。

中聯辦強烈譴責所謂「制裁」，及發表惡意抹黑香港民主法治的「2025年香港政策法報告」。中聯辦指出，美國再次以卑劣手段粗暴干涉中國內政和香港事務，充分暴露其亂港遏華的險惡用心，但注定徒勞無功。 外交部駐港公署強烈譴責，指美方所謂制裁再次暴露破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心，中方必將採取有力措施堅決反制。發言人強調，警方依法對海外反中亂港分子採取行動，司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，不容外部勢力說三道四。