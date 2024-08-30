美化社區 提升渠務形象 成打卡點 特色渠蓋由兩嚿鐵變藝術品

渠蓋是城市不可或缺的公共設施，它是直通地下管道一扇門。平常不起眼「兩嚿鐵」只要多花心思亦可成為一件街頭藝術品。渠務署於2022年起在大埔、鯉魚門等11個地點，安裝19款逾200個色彩艷麗、設計特別的特色渠蓋；署方盼能美化社區，提升渠務系統在市民心目中的形象，並新增打卡好去處。文︰陳詠琳 圖︰林靄怡、渠務署

45歲的劉偉文是渠蓋鑄造廠的第三代負責人，自數年前父親榮休後，接手鑄造廠的事務。他表示，日本等地推出特色渠蓋多年，至今反響仍很好，認為香港宜順應世界趨勢，美化渠蓋、美化社區，相信特色渠蓋會是將來的大方向。他在接手鑄造廠後不久，眼見香港終於嘗試推出具特色的渠蓋，便以極便宜的價格投標，承辦鑄造大澳的特色渠蓋，盼能參與這段難得的歷史過程。

他分享，從渠務署收到特色渠蓋的設計圖後，鑄造廠會以數控機床來雕刻鋁模的花紋，及將鋁模放入沙箱和沙地；待師傅踩實沙粒、製成沙模，再抽起鋁模，沖入鐵水。鑄造好渠蓋後，便可塗上黑色的蠟青油、底漆，以及花紋上防刮的顏料，並進行防滑等測試。

劉偉文透露，特色渠蓋工序多，生產需60至90天，較普通渠蓋的20天長；特殊的用料亦使其成本較普通渠蓋的3千元高約一倍。如普通渠蓋只須用到成本較低的木模、一般的沙；特色渠蓋的花紋幼細，為防止鐵水沖塌沙模的形狀，一定要使用鋁模和黏性高的特殊沙製成新的沙模。