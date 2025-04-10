美國下月徵中港小額包裹關稅增至90% 特區政府斥行為野蠻 郵政將暫停寄件美國 物流業界：為電商帶來毀滅性影響

中美關稅戰開打，香港難獨善其身！美國總統特朗普宣布，5月2日起取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，並向小額包裹收取90%關稅。特區政府反對和不滿美國向港產品加徵關稅，以及取消小額包裹免稅政策，並指斥行為野蠻，香港郵政將暫停處理寄件往美國。有本港物流業界指，巨額包裹關稅對所有電商平台帶來毀滅性影響。另外，美國實施104%對華關稅，中方亦作出反制，於昨晚宣布將原產於美國所有進口產品加徵關稅，由34%提高至84%。香港廠商會擔心美國的關稅措施，導致美國進口商遲交貨甚至拖數問題。

白宮公布，在當地時間下月2日起，來自中國內地及香港，價值800美元(約6,240港元)或以下的小額包裹不獲豁免關稅；並將向小額包裹徵收相當於其價值90%或75美元(約585港元)的關稅，高於此前計劃徵收的30%或25美元(約195港元)；6月1日再增至150美元(約1,170港元)，高於此前公布的50美元(約390港元)。

特區政府發言人表示，美國針對從來不設關稅的香港加徵所謂對等關稅，完全違反常理，脫離事實，充分突顯其為打壓對手的野蠻行為。當局又提醒，寄件往美國的香港市民亦需要有心理準備，要就美方霸凌無理的行為因而繳付高昂的費用；香港郵政絕不會代收所謂關稅，暫時仍維持寄件往美國的郵遞服務，稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排。

郵務職工會理事長張偉權稱，香港郵政未有內部指引，解說如何處理關稅，「以我理解，代收關稅要評估貨物價錢，我們(前線人員)評估不到，亦可能收不對價錢；也覺得這件事不是我們做的。我覺得這情況下，有機會郵局不會收(寄)美國的郵包。」

劉浩然：業界仍可找到生存空間

香港貨運物流業協會主席劉浩然指，徵收90%小額包裹稅會影響所有供應鏈及產品，手機殼、大型家電，甚至食品和其他民生日用品，形容「對所有電商平台出貨，可說是帶來毀滅性影響」。劉浩然又指，傳統的歐美市場過去十多年其實已達到飽和階段，同業或可藉著今次機會，開發不同地區的市場，包括以往貿易額較細的地方，例如中亞，中東，非洲等，相信業界仍可找到生存空間。