美國主辦今年APEC 被制裁李家超：主辦方有責任提邀請

亞太經合組織峰會11月將在美國舉行，受美國制裁的行政長官李家超昨行會前指，主辦方有責任提出邀請，香港會按亞太經合組織的規則及習慣出席會議。今年是「六四事件」34周年，被問到會否容許市民以個人身份到維園悼念，他強調任何活動也必須合法，如果警方發現有不符法律行為會果斷執法。
今年的亞太經濟合作組織會議APEC在美國三藩市舉行，李家超自2020年起被美國列入制裁名單。被問到會否獲批簽證或積極爭取參與會議，他表示，「香港一向以中國香港的名義參加亞太經合組織會議，中國香港也是亞太經合組織會議成員之一，組織人有責任發出邀請。香港特區會按亞太經合組織的規則和習慣出席亞太經合會議。」
李家超又表示，香港與內地和世界各地全面通關後，人才交流和商貿推廣等活動絡繹不絕。過去一個星期，他總共與10名內地領導和外國政要見面，6名司局長亦在過去一個周出外訪問，加強香港與內地與國際的聯繫，形容香港有說不完的真實好故事。他說，自己與團隊將繼續推廣香港，開拓市場和機遇，期望加大香港今年本地生產總值的正增長。
六四悼念倘違法會果斷執法
星期日是六四事件34周年，李家超被問到會否驅趕到維園點蠟燭的市民時强調，任何公眾活動或個人行為都要符合香港法例，個人行為如果違法，警方會果斷執法。至於公開和平悼念是否合乎國安法，他沒正面回應，僅指「他們可看看(國安法)各類罪行的元素，那在法例都寫得很清楚。」
另外，政府就加強規管眾籌活動的公眾諮詢在今年3月完結。對於財經事務及庫務局拒公開在規管眾籌活動公眾諮詢期內收到的意見書內容，被質疑是否大部分意見不支持規管，李家超稱，財庫局正整理及分析諮詢意見，會全面審視不同做法及其他地方的做法，有結論後會公布。
六四維園燭光晚會過去3年停辦，今年就有同鄉社團租用了維園場地舉辦嘉年華。據了解，警方當日會在銅鑼灣、政府總部和中聯辦等地點高姿態巡邏，並正與嘉年華主辦方商討當日警方布防警力。