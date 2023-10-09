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2023-10-09 11:42:05

美國冒險樂園擲彩虹砸界爭拗 屯門「苦主」向海關消委會投訴

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屯門華都商場的「美國冒險樂園」，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣大過綠色範圍，導致永遠無法中獎，質疑詐騙即場報警求助。(網上圖片)

屯門華都商場的「美國冒險樂園」，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣大過綠色範圍，導致永遠無法中獎，質疑詐騙即場報警求助。(網上圖片)

近日網上流傳屯門華都商場的「美國冒險樂園」，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣大過綠色範圍，導致玩家永遠無法中獎，質疑詐騙之嫌，即場報警求助。該苦主在網上留言︰「綠色完全唔夠位，經理擺出嚟都係砸界，銀大過綠色。」警方其後回覆傳媒稱表示警員上周六接到一名年約21歲男子報案，到場了解後，未有發現任何犯罪元素及刑事成分，事主同職員表明會自行向相關公司跟進，案件列「糾紛」處理。

指「美國冒險樂園」代幣大過中獎範圍 

報警的市民Jason今日接受電台訪問指，當日購入2,000個代幣「掟彩虹」，但即使擲中綠色範圍，都一直被職員指「砸界」，他和店方爭論，要求店舖經理擺放一個「完美無砸界」的代幣，遭對方拒絕，並指要報警才會擺放，他最後決定報警。Jason指，經理在警員到場後曾示範用手放置硬幣，但用電話拍照查證後仍然「砸界」，經理解釋因iPhone有廣角功能，「點影都見到砸界」，Jason提出用同行朋友的Andriod手機拍照，但遭對方拒絕，並指要向公司申請。 他不滿意店方解釋，質疑違反《商品說明條例》，已向海關和消委會投訴。

屯門華都商場的「美國冒險樂園」，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣大過綠色範圍，導致永遠無法中獎，質疑詐騙即場報警求助。(網上圖片) 屯門華都商場的「美國冒險樂園」，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣大過綠色範圍，導致永遠無法中獎，質疑詐騙即場報警求助。(網上圖片) 疑似慈雲山分店無法中的橙色（圖片來源︰美國冒險樂園關注組）

海關稱需考慮實際情況 才判斷違《商品例》否

海關昨回覆傳媒表示，已接獲相關舉報並會作出跟進，如發現違反《商品說明條例》情况，會採取適當執法行動。海關強調處理懷疑違例個案時，需考慮個別事件實際情況及相關證據，才判斷有否牴觸條例，每宗個案情況皆有其獨特性，不能一概而論。

▼網民反應▼

美國冒險樂園擲彩虹砸界爭拗，有網民笑言是樂異界JPEX。（美國冒險樂園關注組截圖） 美國冒險樂園擲彩虹砸界爭拗，有網民支持樓主向海關舉報。（美國冒險樂園關注組截圖） 美國冒險樂園擲彩虹砸界爭拗，有網民指自己也曾是受害者。（美國冒險樂園關注組截圖） 美國冒險樂園擲彩虹砸界爭拗，有網民指職員可以網開一面。（美國冒險樂園關注組截圖） 美國冒險樂園擲彩虹砸界爭拗，有網民指自己當職員時不時網開一面。（美國冒險樂園關注組截圖）
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