美國制裁6名中港官員　外交部駐港公署及特區政府強烈讉責

美國政府周一(3月31日）宣布，對律政司司長林定國、警務處處長蕭澤頤、負責國家安全的警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭、特區維護國家安全委員會秘書長區志光，以及中央駐港維護國家安全公署署長董經緯等6名中港官員實施制裁，指控他們依據《港區國安法》在境外進行跨國鎮壓，並壓制香港的公共自由。外交部駐港公署及特區政府強烈譴責美國將官員列入所謂「制裁」名單，以及美國務院發布所謂「2025年香港政策法報告」。
外交部駐港公署發言人表示，美方抹黑一國兩制，詆毀香港法治、民主、自由和人權狀況，是粗暴干涉香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，再次暴露美國霸權霸道的醜惡嘴臉。發言人指，美方所謂制裁再次暴露其破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心。對美方的卑劣行徑，中方必將採取有力措施堅決反制。特區警方依法對海外反中亂港分子採取行動，司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，是維護國家安全和香港繁榮穩定的正義之舉、必要之舉，不容任何外部勢力說三道四。
特區政府：所謂「制裁」實乃典型的無恥、虛偽雙標
特區政府強烈譴責美國將6名中央及香港官員列入所謂「制裁」名單，妄圖恫嚇維護國家安全的相關官員，再次顯露美國霸權主義下的野蠻，特區官員對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全。特區政府全力保障各人的合法權益。發言人指，美國聲明提及的指明潛逃者，被通緝和被法院發出拘捕令，並非因為行使發表的自由，而是一直潛藏美英澳等地，繼續公然從事危害國家安全的勾當，包括煽動分裂國家、請求外國對中國及香港特區進行制裁、封鎖及採取其他敵對行動，但美方包庇其惡行，特區因此有需要依法採取一切合法措施，包括《維護國家安全條例》下指明的措施，以強烈打擊有關行為，強烈不滿美方刻意抹黑，散播不負責言論，試圖混淆視聽。
發言人亦指出，客觀事實是，美方多年來無視國際法的不干涉原則，肆意干預別國内政，扶植代理人、策動「顔色革命」，甚至以經濟和軍事手段脅迫，製造社會動盪和多場人道災難，令多國人民苦不堪言。中央制定《香港國安法》、特區完成《基本法》第二十三條立法，築牢維護國家安全的法律屏障，令美方無法得逞後，美方卻詆譭盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區有關人員，更以「捍衛人權和民主」為名實施所謂「制裁」，實乃典型的無恥、虛偽雙標。