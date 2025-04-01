美國制裁6名中港官員　外交部駐港公署及特區政府強烈讉責

美國政府周一(3月31日）宣布，對律政司司長林定國、警務處處長蕭澤頤、負責國家安全的警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭、特區維護國家安全委員會秘書長區志光，以及中央駐港維護國家安全公署署長董經緯等6名中港官員實施制裁，指控他們依據《港區國安法》在境外進行跨國鎮壓，並壓制香港的公共自由。外交部駐港公署及特區政府強烈譴責美國將官員列入所謂「制裁」名單，以及美國務院發布所謂「2025年香港政策法報告」。

外交部駐港公署發言人表示，美方抹黑一國兩制，詆毀香港法治、民主、自由和人權狀況，是粗暴干涉香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，再次暴露美國霸權霸道的醜惡嘴臉。發言人指，美方所謂制裁再次暴露其破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心。對美方的卑劣行徑，中方必將採取有力措施堅決反制。特區警方依法對海外反中亂港分子採取行動，司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，是維護國家安全和香港繁榮穩定的正義之舉、必要之舉，不容任何外部勢力說三道四。