美國加息｜陳茂波料港下半年經濟環境轉差　全年經濟預測無可避免下調

因應美國聯儲局再加息0.75厘，金管局即時將貼現窗基本利率上調0.75厘，提高至2.75厘。財政司長陳茂波見傳媒時表示，美國持續加息，會影響全球資金流向，而外圍環境持續轉差，會拖累香港出口表現，他預計本港下半年經濟環境轉差，全年經濟增長無可避免會稍為向下調整，政府下月會公布調整後全年經濟增長預測。他近日接受《南華早報》訪問時，就預告可能需要再次下調全年經濟增長預測至1%至2%。

料加息將影響本地消費情緒投資信心

陳茂波形容，美國聯儲局今年內第四度加息，並在一個月半內加息1.5厘，是41年以來的首次，實屬少見，而美國經濟減弱會影響全球資金流向，加上美國通脹和烏克蘭局勢，令全球經濟前景惡化，強調持續加息會令成本上升，經營環境困難，資產價格亦會波動，影響本地消費情緒及投資信心。

惟他強調，本港經濟基本面穩固，財政儲備充足，有能力應對外來衝擊，而且香港金融體系穩健，有能力處理大量資金進出，在美國過去一段時間收緊貨幣政策下，香港金融一直運作暢順有序，無出現混亂，本港銀行流動充足率達到158%，高於國際要求的100%，資本充足率達到20%，亦高於國際要求的8%，5月底壞帳撥備率大約是0.98%，處於低水平，反映本港銀行體系仍非常穩健。

指 內地發展商財困對港銀行影響微

陳茂波指，如果疫情大致受控，社會經濟活動回復正常，加上第二期消費券效應，預計下半年的經濟表現會好過上半年，不過持續加息難免增加供樓負擔。對於近期多家內地發展商出現財政困難，陳茂波相信對本港銀行業影響輕微，指內地發展商向本港銀行借貸，需要提供抵押品，銀行會按政策謹慎審批。他稱從本地銀行流動性、資本充足率及借貸比率等層面看，內地發展商對本港銀行業，僅有非常小及局部影響。