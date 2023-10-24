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2023-10-24 15:58:18

美國參議員涉藏左輪手槍來港　准保釋不得離港

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美國華盛頓州參議員Stephen Jeff Wilson涉藏槍入港，獲准保釋。(網上圖片)

美國華盛頓州參議員Stephen Jeff Wilson涉藏槍入港，獲准保釋。(網上圖片)

美國華盛頓州參議員Stephen Jeff Wilson上周六(21日)乘機抵港時，被搜出其行李內藏有一支左輪手槍，因而被控一項無牌管有槍械，案件昨日在沙田裁判法院提堂，裁判官水佳麗把案件押後至下周一(30日)在西九龍裁判法院再訊，被告准以2萬元現金保釋，期間不得離港及須交出旅遊證件

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美國華盛頓州參議員Stephen Jeff Wilson涉藏槍入港，獲准保釋。(網上圖片)

美國華盛頓州參議員Stephen Jeff Wilson涉藏槍入港，獲准保釋。(網上圖片)

被告：是一個「無心之失

63歲被告Stephen Jeff Wilson，報稱為華盛頓州參議員，被控一項無牌管有槍械罪。控罪指，被告涉嫌在今年10月21日，在香港國際機場一號客運大樓海關大堂B s7號行李檢查櫃台，無牌管有一支左輪手槍

根據網上資料，Jeff Wilson是美國共和黨員，2021年當選華盛頓州第 19 區參議員，任期直至2025年。他的辦公室在美國時間周一亦發新聞稿證實有關消息，指他原定計劃同妻子到東南亞旅遊5周，香港是他的第一站，又指他不明白為何涉案手槍會在他行李出現，而在他過波特蘭時並未被人發現。Jeff Wilson對於自己被捕，他說是一個「無心之失」，並希望事情可以很快地解決。(It was an honest mistake, and I expect the situation to be resolved shortly.)

根據香港法例第238章 《火器及彈藥條例》指，任何人除非持有槍械或彈藥牌照或經營人牌照，否則不得管有槍械或彈藥。如干犯無牌管有槍械罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款10萬元及監禁14年

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