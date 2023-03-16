美國參議院通過涉港決議　港府：「以港遏華」卑劣圖謀絕不得逞

特區政府今日(16日)就美國參議院的涉港決議對《香港國安法》、香港特區權利與自由、法治等情況大放厥詞和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

對於美國參議院所謂決議中針對香港落實《香港國安法》的內容，港府發言人直斥純屬信口雌黃和政治抹黑，指自《國安法》實施以來，美國政客一直假借不同藉口，詆毀《國安法》，對《國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，又指美國政客對2019年「黑暴」肆虐，危害社會安寧隻字不提，其「雙標」的虛偽面目表露無遺，「以港遏華」的卑劣圖謀絕不會得逞。

指 決議完全違反法治精神

港府發言人續稱，美國政客透過所謂決議，是完全違反法治精神，重申香港是法治社會，《香港國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行，只要嚴守香港法律，任何人士、機構或組織都不會誤墮法網，律政司按《基本法》第六十三條主管刑事檢控工作，不受任何干涉，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預本港司法程序，都是公然破壞香港法治，發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

發言人又指，特區政府堅定維護香港市民受到法律保障的權利和自由，強調自回歸以來，香港人權一直受到《憲法》和《基本法》的堅實憲制保障，《國安法》亦清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，重申在「一國兩制」下，香港具有「背靠祖國、聯通世界」得天獨厚的顯著優勢，加上國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」發展，香港的營商環境必將商機無限，特區政府會繼續全力增強發展動能。