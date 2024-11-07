美國大選2024｜林健鋒料美對華政策不會大變 商界勿太悲觀

共和黨的特朗普勝出美國大選，將再度成為美國總統。在本港，行政會議成員、商界立法會議員林健鋒認為，無論共和黨或民主黨的候選人當選，美國對華政策不會有大改變，香港只能靜觀其變，但他認為商界不用太過悲觀。
林健鋒指出，面對環球地緣政治，商界未來幾年的經營環境不會容易，但特朗普始終是商界出身，身邊有不少商界人士，在中國內地和香港都有投資，相信他們會取得平衡。 他又說歐美市場對本港商界而言仍是重要市場，不應因特朗普再上場而放棄，商界會繼續與美國保持密切聯繫，同時過去幾年香港在開拓新市場方面下了很多功夫，例如東盟及中東市場，相信過多幾年，成果會逐漸顯現。
吳永嘉：如再對華加徵關稅 一定影響業界生意
工業界立法會議員吳永嘉指出，本港企業多屬出口型，如果特朗普上場後，再對華加徵懲罰性關稅，一定會影響業界做生意。但他指出，美國市場過去一段時間經濟情況一般，對進口貨品的需求有所減少，加上本港工業界過去幾年已有應變措施，包括開拓其他新興市場，例如「一帶一路」和東盟國家等，因此某程度上業界已經消化和早作適應。
至於前景方面，吳永嘉指出，現時不少美國日用必需品都依賴中國進口，相信特朗普未必對所有中國製產品加徵懲罰性關稅，否則會影響美國通脹，反而電動車等非必需品的稅率必然會大增，他相信美國就不同工業產品會有不同考量。
原文刊登於 香港電台