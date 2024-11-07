美國大選2024｜林健鋒料美對華政策不會大變 商界勿太悲觀

共和黨的特朗普勝出美國大選，將再度成為美國總統。在本港，行政會議成員、商界立法會議員林健鋒認為，無論共和黨或民主黨的候選人當選，美國對華政策不會有大改變，香港只能靜觀其變，但他認為商界不用太過悲觀。

林健鋒指出，面對環球地緣政治，商界未來幾年的經營環境不會容易，但特朗普始終是商界出身，身邊有不少商界人士，在中國內地和香港都有投資，相信他們會取得平衡。 他又說歐美市場對本港商界而言仍是重要市場，不應因特朗普再上場而放棄，商界會繼續與美國保持密切聯繫，同時過去幾年香港在開拓新市場方面下了很多功夫，例如東盟及中東市場，相信過多幾年，成果會逐漸顯現。