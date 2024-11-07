美國大選2024｜陳智思稱兩黨勝出不改中美關係　料不會落實向中國加徵關稅

美國大選結果塵埃落定，共和黨的特朗普擊敗民主黨賀錦麗，再次入主白宮。團結香港基金主席、行政會議前召集人陳智思認為，兩黨候選人勝出對中美關係都不會有較大的策略改變，形容在兩個大國的競爭壓力下，美國政客都會把中國視為假想敵，使選民覺得他們正為美國爭取更多利益或「擺姿態」，從而阻止中國超越美國的領先地位。他又指，特朗普未必會落實政綱提出的對中國加徵關稅，因為美國人民重視經濟政策，加徵關稅會加劇本土通脹、增加商貿成本，估計這只是選舉策略。

料特朗普會視乎利益或好處談判 陳智思估計，本港政府與美國政府之間的關係不會有大改變，會繼續保持緊張和溝通困難，特別是特朗普數年前對本港官員實施的制裁仍然生效，相信兩地在政治層面不會有太大變化，民間團體則繼續有對話，例如西九文化區文化設施與海外文化設施包括美國都有合作，而商界亦樂意和美國保持商業活動，只是未必會表態。陳智思又稱，特朗普是一個生意人，認為對方的意識形態不如民主黨般著緊，會視乎利益或即時好處談判。