美國大選2024｜陳智思稱兩黨勝出不改中美關係　料不會落實向中國加徵關稅

美國大選結果塵埃落定，共和黨的特朗普擊敗民主黨賀錦麗，再次入主白宮。團結香港基金主席、行政會議前召集人陳智思認為，兩黨候選人勝出對中美關係都不會有較大的策略改變，形容在兩個大國的競爭壓力下，美國政客都會把中國視為假想敵，使選民覺得他們正為美國爭取更多利益或「擺姿態」，從而阻止中國超越美國的領先地位。他又指，特朗普未必會落實政綱提出的對中國加徵關稅，因為美國人民重視經濟政策，加徵關稅會加劇本土通脹、增加商貿成本，估計這只是選舉策略。
料特朗普會視乎利益或好處談判
陳智思估計，本港政府與美國政府之間的關係不會有大改變，會繼續保持緊張和溝通困難，特別是特朗普數年前對本港官員實施的制裁仍然生效，相信兩地在政治層面不會有太大變化，民間團體則繼續有對話，例如西九文化區文化設施與海外文化設施包括美國都有合作，而商界亦樂意和美國保持商業活動，只是未必會表態。陳智思又稱，特朗普是一個生意人，認為對方的意識形態不如民主黨般著緊，會視乎利益或即時好處談判。
特朗普競選期間提到，一旦當選會要求中國國家主席習近平釋放黎智英。陳智思指出，特區政府一定會尊重司法獨立，強調任何控罪都一定要尊重法庭決定，不應該受到政治影響或打壓，相信任何人提出要求都要尊重法庭判決，司法決定不會受任何人改變。
盼西九更多土地發展帶來穩定收入
西九文化區上個財政年度錄得5.78億赤字，按年減少約兩成。身兼西九文化區管理局董事局副主席的陳智思稱，雖然政府放寬了西九文化區將來的收入安排，使管理局有更多空間發展，但大眾要明白西九始終是一項投資，不可能將文化設施當作賺錢項目營運，全球文化設施都需要補貼，例如部分地方因稅制安排而靠商界捐獻、部分就由政府補貼，而香港就是透過土地發展作一種補貼模式。他期望未來有更多空間發展土地，帶來較好和穩定的收入，支持整個文化藝術設施開支。